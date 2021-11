Por una extraña razón que no es fácil de entender, el Gobierno socialcomunista se ha empeñado en manchar el legado español en el proceso de colonización. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, se ha gastado 235.950 euros en la exposición de un artista filipino que critica «la historia del colonialismo y los efectos del imperialismo cultural» español. El tipo responde al nombre de Kdlat Tahimik y para llamar la atención realizó una «perfomance» junto a sus esculturas ataviado con un simple taparrabos. La muestra, que lleva por título «Magallanes, Marylin, Mickey y fray Dámaso. 500 años de conquistadores RockStar», ha merecido la atención de Iceta, que ha desembolsado la cantidad antes citada, no se sabe si por la calidad artística de la obra en cuestión o porque al Gobierno le viene muy bien dar cancha a quienes se empeñan en negar la gesta de la conquista española

Tahimik dice que no es historiador, pero que como siempre que se habla de las antiguas colonias españolas se tiende a adoptar el punto de vista español, él aporta la visión de «un colonizado». Pues nada, se sueltan 235.950 euros y se le invita a participar en el Museo Reina Sofía. En el fondo, lo que subyace es el dogmatismo ideológico de una izquierda empeñada en negar la hazaña de la conquista subrayando los aspectos negativos de la misma. Habría que preguntarse si el Reino Unido financiaría con dinero público una exposición que pusiera a caldo el proceso de colonización de Inglaterra, o si el Gobierno de Macron utilizaría el dinero de los franceses para poner en valor una obra que pusiera a parir la colonización gala. Por no hablar de Holanda o de Bélgica. Aquí, sin embargo, al socialcomunismo le hacen chiribitas los ojos cuando ven a un tipo en taparrabos que critica la conquista española. No es complejo, es que el sectarismo que destilan les ha vuelto definitivamente idiotas.