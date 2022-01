La Audiencia Nacional declaró que la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos estuvo ajustada «a derecho», estimando así, de manera parcial, el recurso del abogado del Estado, en representación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El tribunal revocaba de esta forma la sentencia que declaraba ilegal el relevo del militar, al que el ministro, en una demostración de sectarismo propia del personaje, impidió ser general.

La carrera de un militar valiente, de firmes principios, se ha visto truncada por la actitud revanchista de un ministro que se ha comportado de manera indigna con un coronel que siempre se ha caracterizado por servir lealmente a España. Pérez de los Cobos recurrió al Tribunal Supremo, cuyo fallo será decisivo para determinar el futuro profesional del militar purgado. Él quiere seguir en la Benemérita, porque su lealtad y compromiso con el Cuerpo pesa más que cualquier cosa, pero no es menos cierto que con su currículum profesional está siendo tentado por muchas empresas.

Pérez de los Cobos esperará a la decisión del Supremo y después decidirá en consecuencia. Sería una lástima que la impecable trayectoria de un militar ejemplo de dignidad se viera afectada por el indigno comportamiento de un ministro que no le llega a la suela de los zapatos. Y es que comparar a Pérez de los Cobos con Marlaska es comparar a un servidor público de probada capacidad y principios con un personaje que no hace honor a su apellido, porque de Grande, Marlaska no tiene nada. Todo lo contrario: el ministro se ha comportado como esas personas que tienen que recurrir al ordeno y mando ante su incapacidad para ganarse el respeto.

Si Pérez de los Cobos abandona la Guardia Civil no será por falta de compromiso, sino porque un ministro cobarde se ha cruzado en su camino para hacerle la vida imposible. Si Pérez de los Cobos se va, España perderá a un servidor ejemplar. Se irá con su dignidad intacta, no como otros.