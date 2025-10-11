Charcutería PSOE: chistorra en cantidades industriales

«Honradez y transparencia», vende Sánchez de sí mismo y el pueblo se troncha a mandíbula batiente. ¿Estará bien del coco este tipo que ante representantes internacionales se pone como ejemplo de buena praxis gubernamental? Es el mismo que ha declarado «secreto» y «materia reservada» todo lo referente al uso abusivo de aviones, helicópteros, automóviles, palacios del Estado para él y su extensa familia, amiguetes personales incluidos.

Nada tiene de extraño en el hombre que llegó al poder de la nación española mediante una moción de censura que inmediatamente después de ser presidente del Gobierno su partido empezara a distribuir sobres con dinero en metálico… Han tenido que pasar siete largos años para tener conocimiento de ello. Fueron los sanchistas los que se lanzaron a la yugular de Mariano Rajoy cuando los sobresueldos repartidos por el tesorero Luis Bárcenas.

Se han puesto como basiliscos para afirmar al unísono que «todo el mundo utiliza metálico» en la vida ordinaria, pero no explican de dónde sacan para tanto como presumen. Como son tan falsos y mentirosos, niegan las evidencias en un ejercicio continuado de tomar el pelo a propios y extraños. En estos casos, a la espera de que aparezcan nuevas pruebas incriminatorias, lo sustancial es aplicar el sentido común, que es el más común de los sentidos. Esto huele a «coymas», «trinques», «mordidas» por parte de empresas adjudicatarias. Y de ahí a la financiación ilegal del PSOE hay medio pelo.

La ‘charcutería PSOE’ hiede. Además, un kilo de chistorra lleva aparejado, sendos regalos en forma de lechugas y soles. ¡Son enternecedores! ¿Qué habrá en las oscuras alcantarillas sanchistas que todavía no sabemos? Me temo que mucho.