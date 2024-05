El caso del oro que no produce nada según Warren Buffett

Últimamente leo a mucha gente que me dice que el oro no produce nada, crítica muy famosa de Buffett y razón por la cual él no llevaba oro en su portfolio. El argumento esgrimido es la falta de un rendimiento exógeno en forma de flujo de caja que pudiera ser entregado al accionista (dividendo), al bonista (cupón) o simplemente guardado para el futuro (reservas). Esto es del todo erróneo.

Que un activo no produzca rendimientos explícitos en absoluto es equiparable a decir que no produce nada, porque sería tanto como obviar que existe un rendimiento que le da a su tenedor un servicio que no se necesita distribuir (dividendo o cupón) o almacenar en forma de beneficios no distribuidos (reserva). Si adquiero una vivienda y renuncio a alquilarla, el activo real estaría dejando de producir rendimientos explícitos en forma de rentas de alquiler, pero implícitamente produciría otros servicios como protección contra inflación, registro de riqueza, etc.

En este caso, el oro no genera ningún flujo de caja futuro entregable o almacenable, pero sí genera servicios de seguridad y liquidez históricamente testados frente a otros activos reales o financieros. Esos servicios de protección y liquidez son económicamente escasos y por tanto valiosos, porque son producidos en menor proporción que demandados, lo cual confiere un valor en el tiempo al metal cuantificable en función de esa escasez económica (Demanda>Oferta).

Por tanto, el oro sí produce, y lo que produce son servicios de liquidez en el tiempo (alternativa a otros activos líquidos) que son tanto o más valiosos que cualquier activo financiero que promete entregar bienes aún no producidos y cuyo valor radica en confiar en la capacidad de que éstos, efectivamente, acaben llegando.

Deberemos valorar el oro por estos servicios de cobertura que nos presta sin asignar ningún tipo de riesgo a lo que debe entregarnos a futuro, porque a diferencia de los activos financieros, este se mide por el uso actual que le damos, que no es otro que protección contra la incapacidad que tienen los Bancos Centrales de respetar la necesaria propiedad de conferir tipos reales positivos a los pasivos que emiten, siendo por tanto empobrecedor el atesoramiento en forma de moneda fiat (deuda emitida).

Conclusión: No confundamos la ausencia de rendimientos explícitos con ausencia de producción. Oro y bitcoin no producen nada en forma de retornos explícitos, pero sí en forma de retornos implícitos medidos por los servicios de liquidez que prestan a quienes los tienen.