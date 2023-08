El calor y la barbarie

David Carradine, también en Tailandia, falleció misteriosamente el 3 de junio de 2009; se dijo que se había suicidado pero, como llevaba peluca y ligueros, informaciones posteriores indicaron que fue un accidente por asfixia autoerótica; después se habló de asesinato… ¡Quién sabe!

¿Se dan más muertes violentas en verano? Reflexionando, tras el espantoso caso del joven Nacho Sancho y el cirujano Edwin Arrieta, me pregunto: ¿están las redacciones sedientas de noticias al elevarse las temperaturas, o es al revés, que los calores nos alteran hasta matar o matarnos?

Me compadezco de todos, pero aún más de la familia del Chef Sancho. Con ese chico tan guapo y tan cachas, echado a perder en una prisión de Koh Samui. Dicen que en esas prisiones no se sobrevive una década.

Yo, si pudiera elegir, me decantaría por la mítica cárcel de Brieva, que es esencialmente para mujeres, pero ha albergado a históricos, como el exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, la ex edil socialista en Marbella Isabel García Marcos o la Dulce Neus, entre otros. Mi vecino de la infancia, Urdangarín, habitó entre sus rejas.

Lo dicho, en Brieva, convenientemente remodelada cuando Luis Roldán se quejó del frío que pasaba, se han reinsertado varios de los personajes más POP de nuestra democracia. Rosario Porto, vivía en la cárcel abulense hasta que se quitó la vida, ya saben, la madre adoptiva de la pequeña Asunta Yong Fang Basterra, llevandose con ella el secreto de su caso, que nunca quedó ni medio claro, del mismo modo que nadie puede comprender por qué el hijo de Rodolfo Sancho descuartiza a un amigo en su bungaló antes de salir de fiesta….

Los crímenes españoles son complicados precisamente por su simplicidad, diría que por su imbecilidad, porque el español profundo es de un primitivismo que se da la mano con el absurdo y con la psicosis.

¿Se acuerdan de La Huella del Crimen? esa serie en la que se recrearon los casos más escalofriantes de la crónica negra española… Me encanta, como el crimen ibérico, tan mecánico, tan sordo, tan paleto y ronco…

Habrán visto Fago, la serie del asesinato del alcalde de ese pueblo de 20 habitantes en el Pirineo, a manos de un examigo suyo… ¡maravilloso! Amor, odio, celos, montañas, crispación, atraso, rusticidad, aguardiente, narizotas con petequias, barbarie, feos… Y bueno ¡As bestas!

Volviendo a la perspectiva estacional del análisis, en muchos lugares del mundo, las tasas de mortalidad son más altas durante los meses de calor y, como curiosidad, la mayoría de las muertes violentas de leyendas hollywoodienses han ocurrido en verano, empezando por la malograda Marilyn, un 5 de agosto del 62.

James Dean, en septiembre de 1955, se incrustó frontalmente contra otro automóvil y perdió la vida al instante. El otro conductor del solo se rompió la nariz.

En junio del 67, Jayne Mansfield, la actriz que quiso ser Monroe, se decapitó al estrellarse con el remolque de un camión. El organismo regulador de la seguridad vial obligó a instalar una barra parachoques en la parte inferior de los remolques y en Estados Unidos, este tipo de protección se llama ‘barra Mansfield’.

El 22 de junio de 1969 la estrella de El mago de Oz y Meet Me in St. Louis, Judy Garland fue hallada muerta de sobredosis. Desde entonces, descansa en un nicho en Hollywood Forever, no lejos de Rodolfo Valentino, que también se fue en verano.

El 9 de agosto de 1969, los seguidores de Manson (condenados a cadena perpetua) entraban en el 10050 de Cielo Drive, en Beverly Hills, y terminaban con la vida de la actriz y esposa de Polanski, Sharon Tate y sus amigos. Apenas le faltaban dos semanas para dar a luz.

Bruce Lee murió el 20 de julio del 73. Muchos sostienen que el actor fue asesinado por un maestro de kung fu mediante la técnica de “dim mak” o “toque de la muerte” popularizada por Tarantino en Kill Bill.

Grace Kelly murió el verano de 1982. En el momento del choque iba con su hija Estefanía, de 17 años en su todoterreno Rover P6. Aunque la versión oficial dijo que la princesa de Mónaco conducía, existen teorías que aseguran que el volante lo llevaba su hija.

Margaux Hemingway, la bellísima actriz de 41 años, se quitó la vida en su casa de Santa Mónica el 1 de julio del 96. Así, la nieta de Ernest Hemingway coincidió con la fecha del suicidio de su abuelo, que 35 años antes, se voló la cabeza.

Algunos expertos sugieren que los meses de más suicidios, accidentes y homicidios son los veraniegos, donde la gente se relaciona más, tiene demasiado tiempo libre y consume más alcohol.

Lo indudable es que el calor desencadena en nosotros cambios físicos y psicológicos, como el aumento del ritmo cardiaco, la producción de testosterona e incluso la ira.

¿Son perniciosas las vacaciones? Ante la duda, invirtamos en aire acondicionado.