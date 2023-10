La calma perdida

LUNES: CERRAZÓN DE LA DGT. Se dan en Mallorca algunos excesos incompatibles con la tranquilidad de la que en su día fue llamada, y aún conserva buena parte de esta característica, isla de la calma, que hoy debería continuar siéndolo, más aún para preservar un turismo de calidad. Ejemplos hay muchos, pero algunos sobrepasan los límites. Es cierto que se dan solo en lugares concretos, afortunadamente, pero proyectan una mala imagen.

Por ejemplo, un lugar, más bien todo un circuito, que debe ser preservado a toda costa es la Serra de Tramuntana, pero ya vemos que no es así. Ni el Consell de Mallorca -responsable de Carreteras- ni los ayuntamientos, aunque menos responsables, ni menos aún la Guardia Civil, han sido capaces de limitar la velocidad máxima a lo largo de todo el recorrido de la ruta Ma-10, que transcurre desde Andratx a Pollença, incluso rebajándola a un límite de 60 kilómetros por hora. Toda actuación ha resultado inútil y se ha acabado convirtiendo además de una visita obligada para gran parte del turismo que nos visita en un circuito de carreras.

Pero, cuidado, la Serra de Tramuntana es Patrimonio de la Humanidad para la UNESCO y un espacio natural de gran valor medioambiental. Que a lo largo del trazado recorre 112 kilómetros y que enlaza Andratx y Pollença, recorriendo los municipios de Estellencs, Banyalbufar, Esporles, Valldemossa, Deià, Sóller, Fornalutx y Escorca. Y que la Dirección General de Tráfico (DGT) debería instalar radares a lo largo de la carretera (Ma-10), ya que está comprobado que se producen excesos incompatibles con la tranquilidad y seguridad de todo su recorrido. Flaco favor hace la DGT a la Serra de Tramuntana, a todo su entorno y aún más a la imagen de Mallorca. Resulta inconcebible la cerrazón de un organismo que, antes que tratar de solucionar las cosas, parece que las dificulta.

MARTES: AH, LA REPÚBLICA. Ha dicho el diputado de Sumar y Més en el Congreso, Vicenç Vidal: «Aspiro a cambiar el modelo de Estado para que sea una República y lo que pasará el día 31 es un paso más para perpetuar la herencia de la Monarquía» y ha anunciado que por tanto no estará presente en el pleno del Congreso el día en que la princesa Leonor jure la Constitución ante las Cortes en una sesión en la que no estarán tampoco diputados y senadores de Sumar y Més, ERC, Bildu y otras formaciones defensoras de la República. Muy bien, gran iniciativa. Que le descuentan del sueldo su falta de asistencia, ya que, de momento, el gesto sólo supone poco más que gastar la pólvora en salvas. Pero, aun así, que no decaiga.

MIÉRCOLES: TOMÁRSELO CON CALMA. El Consell de Mallorca, de haber declarado la guerra a la oferta turística ilegal y a los 100 días de su nuevo mandato, ya ha localizado más de 6.000 anuncios de inmuebles sin licencia en plataformas como Booking, Airbnb o Holidu, que con la administración finiquitada creían que era el rancho grande, lo que suponía un total de más de 30.000 plazas ilegales de las que los anteriores mandamases de la institución insular parece que no se habían dado por enterados. Estas viviendas se ubican prácticamente en Palma, Pollença, Alcúdia o Calvià.

Esta iniciativa es el resultado de un plan, cuyo objetivo principal trata las ilegalidades, mejorando la inspección y aplicando sanciones de forma contundente. En lo que va de año los inspectores del Consell han levantado sólo 312 actas por alquiler ilegal y 279 de ellas han derivado en el inicio de un expediente de sanción. Sea como fuere y para curarse en salud, ahora contratarán a trabajadores. Una reflexión final: es posible que hayan dejado pasar el tiempo sin abordar y solucionar un problema que afecta gravemente la industria turística. Pues sí.

JUEVES: PATINETES FUERA. El próximo mes quedará prohibido el acceso de patinetes eléctricos (VMP) y monociclos a todos los autobuses de la EMT. El Consistorio ha informado de que esta medida se adopta por razones de seguridad, ya que suponía un grave problema para el resto de los usuarios y ocupaban espacios destinados a carritos y sillas de ruedas. Bien está una iniciativa parcial pero lo que hace falta es abordar en su conjunto el gran problema que causan los patinetes. Y ejemplos los hay a espuertas. Queda, por tanto, aún pendiente la solución global.

VIERNES: PP Y MÉS PER CAPDEPERA. Han firmado un acuerdo para garantizar la gobernabilidad de su ayuntamiento. Ambos partidos admiten que se trata de un acuerdo entre dos partidos con ideologías distantes y con grandes diferencias programáticas a nivel supramunicipal. Pero puestos en común los dos programas electorales locales, resulta que las prioridades y los puntos en común son muy superiores a las diferencias. Hete aquí una decisión ejemplar: unir antes que separar para priorizar soluciones. A Més, un partido radicalizado, le ha sentado como un tiro en un pie.