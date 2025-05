El periodista Nelson Castro asegura que le dijeron «desde dentro» quién iba a ser el Papa 5 horas antes

El veterano periodista argentino Nelson Castro ha hecho historia. Tras lograr que el Papa Francisco hablase de sus miedos en una entrevista póstuma, se ha convertido en el único informador en lograr que una fuente de la Curia Vaticana le revele durante el Cónclave quién iba a ser elegido Papa. Un acontecimiento sin precedentes que relata el periodista a OKDIARIO desde la misma plaza San Pedro.

«Los secretos se rompen. La gente jura cosas, pero luego no las cumple», ha contestado al ser preguntado sobre cómo logró conocer que el nombre de «el elegido» sería el norteamericano Robert Prevost. Algo que prueba la retransmisión que realizó en directo para su canal argentino TD, tras salir en las votaciones de la mañana del pasado jueves fumata negra.

Sobre si su fuente ha sido directamente un cardenal, Nelson Castro responde que «no puedo decir más», pero nos ha dado a entender que un cardenal rompió el juramento realizado en la Capilla Sixtina por el que, según la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, ninguna persona que participe de este ritual sagrado puede revelar absolutamente nada de lo que dentro suceda, pues si lo hiciera, se someterá a las penas más graves así como a la excomunión.

Pero, según revela el periodista, uno de los cardenales electores no temió en violar el juramento. De tal forma que habría anticipado a una persona –la fuente de Nelson– quién sería vencedor en el escrutinio de por la tarde.

«Tuve la suerte de tener una fuente muy buena que tenía un contacto muy bueno. Yo sólo tuve una fuente, pero como te dijo, fue muy buena, dado que nos había dado unos datos la tarde anterior respecto de la primera votación que luego se corroboraron», explica.

«Tuve que confiar en él, pero resultó ser una fuente excelente. Cosas que a veces nos pasa a los periodistas», relata en esta entrevista. «No te lo puedo decir», contesta al preguntarle sobre si la fuente estaba dentro del Cónclave; «era una fuente muy buena que sabía lo que pasaba dentro», añade.

Nelson Castro recuerda sincero y emocionando el momento en el que se muestra al mundo que Robert Prevost es el futuro Papa: «Te juro que se me aflojó todo, porque ya había sido un acierto cuando la fuente me dijo que se elegía Papa el jueves». «Me dijo que si no se elegía por la mañana el Papa no sería Petro Parolín, y que en la siguiente votación saldría Prevost. De tal forma que cuando escucho Robert, digo ¡es Prevost!», relata.

Según sostiene Nelson Castro –y que coincide con las fuentes de OKDIARIO– que a Prevost lo eligieron Papa por «su vinculación con Hispanoamérica»: «Estuvo 20 años en Perú, y los cardenales americanos apostaron por él. Porque aunque nació en Chicago, su misión estuvo en el país andino, muy cerca de la gente y de la esencia del Papa Francisco».