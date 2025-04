Nelson, el único periodista que logró que un Papa hablase de sus miedos: «Francisco se mostró humano”

El periodista Nelson Castro recuerda para OKDIARIO durante esta conversación cómo se fraguó la entrevista que le hizo al Papa Francisco para el libro La Salud de los Papas, qué le dijo entonces el Santo Padre y cómo se ha sentido al escuchar de nuevo las palabras del Santo Padre estos días tras su muerte.

«Es el reportaje que me dio para el libro, La Salud de los Papas. Entonces, cuando terminó, el reportaje que fue impactante, me dijo: ‘Yo lo único que le pido es que se publique íntegro impreso en el libro. Le pediría, por favor, que no haga pública la grabación’. Por supuesto, le dije», recuerda Nelson Castro del Sumo Pontífice.

Entonces, el Papa le explicó que «no quisiera que se editara, quisiera que lo leyeran, porque cuando empiecen a leer el capítulo, lo lean todo. El día que yo muera, siéntase libre de publicarlo», recuerda a OKDIARIO Nelson Castro que le pidió el Papa.

«Y así que, bueno, he cumplido con esa promesa, algo que no es nada extraordinario», resalta el periodista.

«A mí me impacta, que yo no lo había escuchado más el reportaje. Así que yo lo escucho ahora después de seis años y obviamente en este contexto me genera mucha emoción de escucharlo tan jovial y tan naturalmente, hablando de sus debilidades, como vos bien decís, algo extraordinario», relata.