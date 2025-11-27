La calle espera que Feijóo dé un paso al frente

Ha propuesto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, convocar a los españoles a una nueva manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez con argumentos inapelables sobre la descomposición del régimen sanchista. OKDIARIO está de acuerdo, aunque la manifestación no deje de tener un valor simbólico para expresar el descontento e indignación de sectores cada vez más amplios de la sociedad española, porque echarse a la calle no va a lograr que Pedro Sánchez disuelva el Parlamento y convoque elecciones generales.

Una moción de censura también tendría un valor simbólico, pues permitiría a Feijóo concretar su alternativa de Gobierno aunque la iniciativa parlamentaria no saliera, presumiblemente, adelante. En los dos casos, echarse a la calle y presentar la moción de censura, no se conseguiría doblar el pulso a Sánchez, pero ambas situaciones tendrían un valor político que iría más allá de la consecución del objetivo de poner fin al sanchismo.

De modo que si Feijóo convoca a los españoles a una manifestación contra el Gobierno, lo sensato y justo sería que se convocase a sí mismo a la tarea de presentar con carácter de urgencia una moción de censura. Ambas convocatorias -en la calle y el Parlamento- son necesarias y pueden ser perfectamente compatibles, de modo que OKDIARIO celebra que el presidente del PP invite a los españoles a manifestarse junto a él y los suyos en defensa de la democracia, pero, como gesto de reciprocidad, le invita a que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez con independencia de que el resultado de la misma no consiga acabar con el Gobierno.

Y es que para que la voz de la sociedad civil contra el sanchismo no se agote en la calle es necesario que la voz del líder del principal partido de la oposición se escuche al tiempo en toda su amplitud en el Parlamento utilizando el instrumento de la moción de censura. Así que OKDIARIO convoca al convocante de la manifestación a dar un paso al frente. Todos a una: los españoles, en la calle, y Feijóo, en la sede de la soberanía nacional.