Bruselas, no hay tiempo ya para más ambigüedades

En la comparecencia ayer en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, he tenido el alto honor de hablar no solo en nombre De español a español por la Constitución, sino en nombre también de la Asociación Española de Mujeres Juristas, de 31 asociaciones de la sociedad civil de toda España y con el apoyo de la Plataforma por la España Constitucional con 129 asociaciones de toda España; y haber tenido la ocasión de poder transmitir a los europarlamentarios, y a la Comisión Europea, allí también presente, la enorme preocupación de la sociedad civil española, que independientemente de ideologías, llevamos ya cinco años seguidos de lucha en firme defensa de la democracia.

Doce manifestaciones, en muchas ciudades, la última en Santander, en pleno verano, con millones de personas en las calles, protestas a diario, desde hace ya casi dos años, hoy 691 días seguidos y 421 por Venezuela, también seguidos, como cuestión inimaginable poder hacer y desde luego único en Europa… el We the people de la base más amplia de la sociedad gritando unida clamando por la defensa de la democracia… informes y denuncias constantes de miles de españoles, y de multitud de instituciones de la sociedad civil, o colectivos profesionales, ante Europa, cartas permanentes desde hace 5 años a las presidencias de las instituciones europeas informando con detalle de la gravedad creciente de la situación, mes a mes … incluso semana a semana…. seminarios, mesas redondas, de los mayores expertos jurídicos y de todos los campos, centenares de miles de firmas, denunciando la ley inconstitucional de amnistía, el ataque a la Constitución, el ataque a los jueces y al Estado de Derecho. En suma, una labor única y que jamás había concentrado a la ciudadanía tanto tiempo para defender las columnas vertebrales de la democracia.

Es muy importante y esencial destacar todo esto, pues es el importantísimo y trascendental valor diferencial, y sin precedentes, para que las instituciones europeas, mucho más allá de todos los canales burocráticos y de exigencias, reconvención o avisos a los incumplimientos de España, a todos los cuales no se hace caso, es llegado el momento de las firmes, y sin marcha atrás, exigencias obligatorias, además de la devolución de los fondos europeos, como medida coercitiva, para cumplir estrictamente el rule of law y públicamente exigir la convocatoria de elecciones y dimisión del presidente del Gobierno como única salida ya a la demencial situación que ha creado, capturando y bloqueando el presidente del Gobierno el Estado de Derecho, en modo golpe de Estado de última generación, e imposible de que los propios resortes del Estado lo eviten por no estar además esos seguros previstos ante situaciones límites y antes, desde luego, inimaginables, como en la que estamos.

Por todo ello, he insistido ayer mismo, en sede parlamentaria europea, también ante los representantes de la Comisión Europea, y dirigiéndome a ellos, la necesaria, aunque ya sé que excepcional y extraordinaria acción de la presidenta de la Comisión Europea y del resto de presidentes de las demás Instituciones, para exigir, públicamente, repito, la convocatoria urgente de elecciones libres y seguras y dimisión del presidente del Gobierno. Es excepcional y extraordinario… sí, pero es mucho más excepcional y extraordinaria la situación en la que el presidente del Gobierno está anclado antidemocráticamente, cuando cualquier demócrata hubiera dimitido por la centésima parte de todo lo que él arrastra, y mientras, atacando a todos los pilares de la democracia al mismo tiempo, y día a día.

No es admisible, ayer mismo, desde Naciones Unidas, en Nueva York, erigirse en juez supremo de un meta tribunal supremísimo y exonerar de culpa a su mujer y hermano y, por tanto, atacar en directo, y ya no solo ello, sino prescindir directamente del poder judicial constituido como base esencial de la separación de poderes, del Estado de Derecho y de la democracia. Dicho además en el extranjero en directa traición y golpe de Estado, y repito, con el agravante de hacerlo desde el exterior, a la nación que gobierna.

Quien así actúa envuelto además en una corrupción asfixiante, denunciada ya por los medios de comunicación mundiales, y en actitud de perfecta dictadura hacer caso omiso a todo ello, incluso permitirse decir que se presentará nuevamente a las elecciones, recordándonos el mismo método y lenguaje que Maduro, no puede ser llamado a la realidad ya más que por las instituciones europeas. Por eso ayer en sede parlamentaria europea en nombre de tantas instituciones de la sociedad civil, he pedido formalmente que así sea, y lo he pedido con toda la mayor legitimidad democrática, con base en lo expuesto al principio. La legitimidad de la ciudadanía de cualquier pensamiento, en la mayor muestra que nunca se ha producido jamás en Europa del We the people, y que durante cinco años seguidos, nos hemos unido tantos y tantos días, y mostrando ya muchísimos deberes más allá de los exigibles, que lógicamente seguimos haciendo, para pedir firmemente a las instituciones europeas este paso definitivo de afirmación de la dignidad de todos los europeos y del cumplimiento estricto del rule of law y de la democracia.

Ha llegado el momento de la verdad.

Hoy, y no mañana, debemos decidir. O la Europa de los valores democráticos, de la ética, la decencia y la dignidad, o la Europa de la corrupción, de la indecencia, de la indignidad, y de la desaparición del rule of law, y, por tanto, de la propia democracia.

¡Desde la sociedad civil pedimos socorro democrático, ya!, por encima de cualquier pensamiento o ideología.