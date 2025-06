En boca cerrada

Las declaraciones de Pablo Ortells, director de fútbol del Mallorca, en su medio pseudo oficial, IB3 TV, sirven como slogan para la peor campaña de abonados de la historia del club: «tal como evoluciona el mercado, tendremos un mercado a base de cesiones, jugadores sin contrato y, quizás, alguna pequeña inversión. Estamos muy cerca del límite salarial». Anímense, que ahora ya solo falta Alfonsito con la rebaja y el vídeo de Sergi Darder vestido de japonés. Lo mismo Arrasate no se refería exactamante a eso cuando pedía «un buen mercado este verano»

Quien fuera director deportivo del Villarreal, donde pagaban muy poco o ni se inmutaron a la hora de desprenderse del personaje, aun no ha conseguido distinguir la sobrasada del camaiot pese a su evidente diferencia de color y forma. Igual que la cantidad no tiene que ver con la credibilidad y la calidad, queridos Salas y Díaz, la cuestión no reside en el tipo de contrato, que también, sino en las características de los jugadores a modo de refuerzo. No se trata de llenar la plantilla, demasiado hipotecada ya, sino de elevar su nivel cualitativo y competitivo.

Si, puede haber cesiones, siempre que no sean como las de Chiquinho, Valery, Kadewere, Radonjic y otros. Lo que no cabe son adquisiciones tipo Hope, Larin o Van der Heyden, con contrato o sin él. Por cierto a Greif y Leo Román no les fichó el químico de Castellón, sino que se los encontró en la nómina que ahora la cuesta tanto renovar. Ya del desastre del fútbol base escribiremos otro día, una vez más.

La mayor virtud de este hombre es que habla poco, aunque visto lo que dice cuando abre la boca debería prodigarse menos. En todo caso que siga la línea del presidente, Andy Kohlberg, que el departamento de comunicación la redacte las entrevistas, ellos preguntarán lo que quieran y usted no necesitará ni contestar, ya responderán lo que les dé la gana. Se la van a publicar igual.