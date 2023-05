José Luis Martínez-Almeida obtendrá una amplia mayoría en las elecciones del 28M y, con el apoyo de Vox, revalidará su cargo de alcalde de Madrid al lograr 25 concejales y el 38,8% de los votos, muy por delante de Más Madrid, que lograría 15 ediles, y del PSOE, cuya candidata, la ex ministra Reyes Maroto, se quedaría en 11. Vox lograría 6 concejales claves para que el PP siga ostentando el poder en la capital de España. Almeida doblaría en votos al PSOE, al que aventajaría en más de 300.000 sufragios, y está a sólo un escaño de sumar más que toda la izquierda junta. En relación con los comicios municipales de 2019, Almeida logra 10 ediles más y 275.000 nuevos votos, un resultado que viene a avalar su gestión en estos últimos cuatro años. Ciudadanos se queda sin representación al no superar el 5% de los sufragios, lo que significa que Begoña Villacís, con el 4,5%, recibiría 75.000 apoyos que no tendrían recompensa alguna, algo parecido -aunque en menor medida- a lo que le ocurriría a Podemos, que con el 3,6% de los votos y casi 60.000 votos se quedaría fuera de Ayuntamiento.

Por bloques, la derecha aventaja en 6 puntos a la izquierda, una diferencia significativa con la mirada puesta en las generales de diciembre. Cierto es que unas municipales y unas generales son realidades distintas, pero no lo es menos que Madrid no es territorio del socialcomunismo. Mención aparte merece el fracaso sin paliativos de la candidata de Pedro Sánchez: Reyes Maroto, pese a mejorar los datos de Pepu Hernández, queda por detrás de Rita Maestre. Y eso teniendo en cuenta que en los anteriores comicios la figura de Manuela Carmena, que obtuvo el mayor número de votos, lastró al candidato del PSOE. Ahora la situación se prestaría a que el socialismo recuperara la hegemonía de la izquierda, pero ni por esas. Sigue siendo la tercera fuerza con un porcentaje de apoyos del 18,4%, a 20 puntos de Almeida. Por mucho que el CIS de Tezanos abra una puerta de esperanza a la izquierda, lo cierto es que Madrid capital seguirá en manos de un Almeida reforzado que tendrá, eso sí, que llegar a acuerdos con Vox.