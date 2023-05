Almeida entregará la Llave de Madrid al ex terrorista comunista Petro

En la tarde del miércoles 3 de mayo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le entregará la Llave de Oro de la Villa de Madrid al presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, quien estará de visita de Estado a España del 2 al 5 de mayo. El que fuera decano de los Cronistas de la Villa de Madrid, Enrique de Aguinaga, explicó en la Crónica de la Llave de Oro de la Villa de Madrid editada por el ayuntamiento, que esta entrega era en su origen un símbolo de conquista ya que cuando una ciudad se rendía entregaba a los invasores las llaves de las puertas de las murallas. Así en el Museo del Prado podemos ver gracias al óleo de Velázquez como un general neerlandés le entrega las llaves de la ciudad de Breda al general Spinola, de la infantería española; y como el rey Boabdil entrega las llaves de Granada a los Reyes Católicos, en otro gran óleo de Francisco Pradilla.

Pero no es que Almeida entregue la ciudad al ex terrorista Petro, sino que le rinde homenaje, que es peor. En la actualidad el simbolismo ha cambiado y ahora se entrega la llave de oro de Madrid como una distinción honorífica. El Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid establece desde 1989 que «la Llave de Oro de Madrid se concederá a todos los jefes de Estado extranjeros que visiten oficialmente el Ayuntamiento de Madrid». Pero en realidad la entrega resulta discrecional y aunque dicen los niños que «Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita», en marzo del año pasado el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó la propuesta de Rita Maestre (Más Madrid), de retirar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, la llave que en 2006 le había entregado Alberto Ruiz-Gallardón, por el apoyo del pueblo ruso y sus dirigentes a España tras los atentados del 11 de marzo.

Si el Ayuntamiento entrega la llave y el Ayuntamiento la quita, también puede decidir democráticamente no hacer esta entrega cuando el jefe de Estado extranjero que visite la capital no sea acreedor del reconocimiento honorífico de los madrileños. Gustavo Petro fue investido presidente de la República de Colombia en agosto del año pasado. Antes había sido militante del grupo terrorista Movimiento 19 de abril (M-19), que protagonizó en 1985 el famoso asalto al Palacio de Justicia en Bogotá financiado por el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, asesinando al presidente de la Corte Suprema de Justicia junto a 10 magistrados más en una masacre que acabó con un centenar de muertos y varios desaparecidos. En una entrevista en marzo de 2021 el ex terrorista Petro justificó así este ataque: «Esos muchachos y muchachas entraron a que se reafirmara el acuerdo de paz».

En 2017 Gustavo Petro participó en la farsa independentista del 1-O como «observador internacional» del pseudo referéndum celebrado en aquella fecha. «Estoy en Cataluña como testigo de su referendo por la Independencia. Detenciones, allanamientos. Gobierno Español reprime el referendo», escribió en Twitter el 30 de septiembre de 2017. Aún a día de hoy pueden leerse en su perfil de dicha red social frases como «Rajoy trata de restablecer la monarquía en la República de Catalunya. ¿Cuál será la posición de las Repúblicas latinoamericanas ex españolas?»; «En mi opinión la represión desatada tratando de impedir el referendo desencadenará la independencia de Catalunya». 24 horas antes de salir de Colombia rumbo a España, en su discurso por el 1º de mayo, Petro ha celebrado la liberación del «yugo español de la Corona… y acabar con un régimen productivo de esclavistas», desde el balcón del Palacio de Nariño, sobre la Plaza de Armas de Bogotá, junto a su esposa, Verónica Alcocer, y ante cientos de manifestantes.

José Luis Martínez-Almeida no tiene ninguna necesidad de entregar la Llave de Oro de la Villa de Madrid a este ex terrorista, líder de la extrema izquierda comunista latinoamericana, socio preferente de Putin, admirador de las narcodictaduras cubana y venezolana, que no pierde ocasión de ofender a España.