Resulta obsceno que el mayor objetivo de las ONG de izquierdas sea en estos momentos, después del atentado terrorista de Algeciras, cargar contra quienes «dañan la dignidad, estigmatizan y criminalizan a las personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo» en lugar de poner el acento en los valores de la víctima, un religioso que pagó con su vida el fanatismo de un terrorista marroquí abducido por el yihadismo. Es el colmo de la hipocresía y la prueba del nueve de que estas organizaciones amamantadas por la izquierda se mueven por lo que se mueven y que lo de la solidaridad no es nada más que un reclamo para seguir haciendo caja.

Tras el asesinato de Algeciras, las ONG Andalucía Acoge, CEAR, Asociación Elín, Federación SOS Racismo, Iridia y Red Acoge han hecho un llamamiento a la responsabilidad política para promover la convivencia, la igualdad y la cohesión social y muestran su preocupación por «los recientes discursos lanzados por responsables políticos en los que abundan peligrosos mensajes xenófobos, racistas y de odio por motivos de origen y creencias». Dicen que «los líderes políticos deben ser prudentes en sus mensajes, que pueden incitar al odio y poner en juego la convivencia y la cohesión social, dos pilares de nuestro modelo de sociedad».

Habría que preguntarles cuál hubiera sido su reacción si el autor del atentado hubiera sido alguien próximo a las tesis de -como ellos señalan- la ‘extrema derecha’. No es difícil imaginar que hubieran intentado rentabilizar políticamente la situación al servicio de los intereses de la izquierda. Dicen ser organizaciones no gubernamentales, pero -no nos engañemos- con este Gobierno están haciendo su agosto. Por supuesto que no hay que generalizar y estigmatizar a la población inmigrante, pero lo que tampoco se puede hacer es mirar para otro lado. Y, sobre todo, lo que no se puede es lanzar mensajes tan hipócritas como los de estas ONG que se han convertido en las terminales del socialcomunismo.