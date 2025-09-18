Zeblaze Stratos 4: El smartwatch deportivo que arrasa en AliExpress con pantalla AMOLED por 45€

¿Buscando buenos relojes inteligentes? No necesitas abrazar los precios de la gama alta para tener buenas prestaciones, ya que existen propuestas como el Smartwatch Zeblaze Stratos 4, un reloj smart que tiene más de 170 modos deportivos, más de 5 días de autonomía y un precio de menos de 45 € (antes 110 €).

Es un reloj con líneas y funciones pensadas para hacer deporte, aunque todo su abanico de prestaciones hace que sea ideal para cualquier tipo de persona. Monitoriza tu salud, te hace seguimiento al hacer ejercicio, se conecta con tu móvil para notificaciones y llamadas, y además se ve de fábula con su pantalla AMOLED. Lo tiene todo, y encima está de oferta en AliExpress.

Por qué lo recomendamos

La pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas se ve genial y tiene 1000 nits de brillo, por lo que no tendrás problemas con el sol.

Viene con más de 170 modos deportivos para monitorizar tu entrenamiento al máximo.

Incluye micrónofo y altavoz para poder hablar sin tener que coger el teléfono.

Es compatible con Android y con iOS. Vale con cualquier modelo.

Comprar en AliExpress por ( 110,51 € ) 45,62 €

Smartwatch Zeblaze Stratos 4

Lo mejor del Smartwatch Zeblaze Stratos 4 es que se puede codear con relojes de gama alta y cuesta muchísimo menos que ellos. Es de los relojes con el GPS más preciso que hay, gracias a su conexión con hasta 6 satélites, y además cuenta con una pantalla AMOLED totalmente personalizable con más de 500 esferas y con una calidad de imagen muy nítida. Otro punto a favor es que su monitorización de salud es muy amplia, abarcando desde la frecuencia cardíaca hasta el seguimiento del ciclo menstrual y el sistema de alarmas en caso de anomalías. Si te pasa algo, lo sabrás gracias a este smartwatch.

Está pensado para deportistas gracias a su enorme despliegue de modos deportivos y su diseño, pero también es bueno para el día a día. Si quieres un reloj smart completo, cómodo, con funciones de conexión con el móvil y por poco dinero, este es tu candidato ideal.

Esto opinan quienes lo tienen

Los usuarios que tienen este reloj inteligente lo alaban sobre todo por la calidad que tiene para lo poco que cuesta, su autonomía y todas las funciones de monitorización que incluye. A continuación, tienes varias reseñas reales de compradores:

«El reloj es realmente genial y todo funciona perfectamente. «

«Un gran reloj por su precio, todas las funciones operan correctamente, la batería dura 5 días..»

«Reloj hermoso y resistente. Este reloj es fácil de leer, con todas las funciones imaginables para mantenerte informado sobre tu salud, dónde te encuentras actualmente, etc.»

Un descuento de más del 50% y un servicio de entrega con el que lo recibirás en menos de una semana. Si no tienes reloj inteligente, AliExpress te lo pone fácil para dar el paso.

