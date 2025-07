El mejor chollazo del Prime Day en freidoras de aire es este modelo de Moulinex rebajado un 21%

Sabes todo lo que te gusta de las freidoras de aire: cocinar con solo una cucharada de aceite, hacer cualquier plato mucho más rápido, lo poco que ocupan y lo limpias que son… Por eso quieres aprovechar el Prime Day 2025 para comprar una freidora sin aceite. ¿Estás buscando la mejor oferta en ese sentido? Pues no busques más, te la traemos con la Air Fryer Moulinex Easy Fry & Grill. Este modelo, que normalmente cuesta en torno a los 100 €, está rebajado a menos de 80 €, y es toda una caja de sorpresas.

Porque no le basta con cumplir todo lo que destaca de las mejores freidoras sin aceite. No le basta con los 8 programas, la app con recetario, el uso de aire caliente para conseguir mejores resultados o su intuitivo panel táctil. No, va a más. Ofrece un mayor rango de temperatura para probar aún más recetas e incluye hasta una parrilla especial para verduras y carnes. Es mucho más completa, y barata.

Por qué te va a convencer

Elabora cualquier plato hasta un 49% más rápido que cualquier horno tradicional, y ahorra hasta un 70% más de energía.

Trae 8 programas automáticos y app con un recetario que trae más de 150 ideas.

Su capacidad es suficiente para elaborar platos para hasta 6 personas de una sola vez.

Incluye una parrilla de aluminio para cocinar carnes o verduras al grill.

Air Fryer Moulinex Easy Fry & Grill

La idea de cocinar cualquier plato con una sola cucharada de aceite es algo que queda anticuado con la Air Fryer Moulinex Easy Fry & Grill, porque este modelo también hace carnes a la parrilla gracias a la parrilla grill que incluye. Le da una versatilidad que no puedes encontrar con ningún otro modelo, y a la que se suma la posibilidad de poder hacer elaboraciones a tan solo 40 ºC.

Es el electrodoméstico ideal para quienes no tienen tiempo para cocinar o, por contrario, quieren experimentar con cosas nuevas en la cocina. Incluye 8 programas para ir al grano, es muy fácil de usar gracias a su panel LED táctil y cuenta con una capacidad de 4,2 litros. Compacta, segura y versátil, va a ser tu nueva mejor amiga en la cocina, te lo adelantamos.

¿Qué opinan quienes la tienen?

Más de 5.250 reseñas en Amazon y tiene una valoración media de 4,7 sobre 5. Sí, los compradores están muy contentos con esta freidora sin aceite de Moulinex, como puedes ver en las opiniones que hemos recopilado:

«Estoy feliz con mi freidora de aire y Moulinex ha hecho un gran trabajo con esta frediora por su gran capacidad, su programa sincronización y por permitir temperaturas de 40ºC.»

«Desde que entró por la puerta, no hay día que no la use.»

«Llevo unos años con ella y es estupenda, la uso bastante y sigue en perfecto estado como el primer dóa.»

Date prisa, porque las ofertas del Amazon Prime Day vuelan, y hacerte con esta freidora de aire por solo 79 € es una de esas oportunidades que no se deben dejar escapar. Sobre todo porque la recibirás en solo un día.

