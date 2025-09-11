Vive más tranquilo con este detector de humo y CO2 inteligente que AliExpress ha rebajado a 12 € (antes 55 €)

El invierno se está acercando y llega la época de sacar las estufas y los braseros. Si te preocupa que haya accidentes en casa por usarlos, no hay nada mejor que instalar sensores que detecten problemas. De hecho, es el momento perfecto para hacerse con uno, ya que el Detector de humo y CO2 Tuya Smart está rebajado a 12 € en AliExpress.

Este dispositivo detecta posibles incendios y también concentraciones de dióxido de carbono que estén por encima de lo normal. Sus sensores son muy precisos, evitando falsas alarmas, y además tiene una conexión inalámbrica con la que te avisa en el teléfono de cualquier cosa. No solo es barato, también es muy completo, práctico y seguro. Ideal para hogares.

Por qué lo recomendamos

Es un 2 en 1: detecta humo y monóxido de carbono sin que tengas que instalar más aparatos.

Envía notificaciones directamente al teléfono móvil si tienes las apps Tuya o Smart Life.

Consume muy poca energía y además te avisa cuando le queda poca batería.

Se instala en segundos y se conecta directamente a la red Wi-Fi sin que tengas que usar otros dispositivos.

Comprar en AliExpress por ( 55,41 € ) 12,12 €

Detector de humo y CO2 Tuya Smart

El Detector de humo y CO2 Tuya Smart ha decidido ir a por todo y poner las cosas más fáciles. Detecta tanto humos como la concentración de dióxido de carbono, y además su proceso de instalación es tan sencillo que cualquiera puede hacerlo. Con él, tendréis tranquilidad total en casa porque, en cuanto detecte algo, activará su alarma sonora y mandará un aviso automáticamente al teléfono. Si estás fuera de casa, no te llevarás ninguna sorpresa desagradable gracias a su conexión Wi-Fi.

Es un sistema muy discreto, que ocupa poco y hace muy bien su trabajo. Perfecto para hogares con familias, viviendas donde haya chimeneas o estufas y, sobre todo, para personas que viajan mucho y quieren asegurarse de que no pase nada en casa.

Esto opinan quienes ya lo tienen

Que es muy fácil de instalar, que ocupa poco espacio, que funciona perfectamente… Todo esto, y más, es lo que dicen quienes ya tienen este sensor en casa. A continuación, puedes ver algunas reseñas:

«¡Excelentes detectores de humo! bonito y delgado. Las instrucciones precisas facilitan la instalación y configuración.»

«El dispositivo es fácil de enlazar con la App Tuya, que es sencilla e intuitiva. Lo he probado con humo y funciona.»

«He comprado al menos 8 como este y funcionan muy bien.»

Aprovecha esta oferta de AliExpress si quieres un extra de tranquilidad en casa. Recibirás el sensor muy rápido y, en cuestión de minutos, lo tendrás listo para proteger tu hogar.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

