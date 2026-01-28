Esta placa de inducción que se controla desde el teléfono móvil va a revolucionar tu cocina

Ha llegado el momento de montar la cocina que siempre quisiste, o de renovarla. Lo primero que necesitas es preparar la zona donde se cocina, y para eso no hay mejor fichaje que la Placa de inducción Bosch. ¿Por qué? Primero, por su elegante acabado. Segundo, por todo lo demás: se controla con el móvil, tiene una zona de 32 cm que se ajusta sola a cualquier sartén u olla y, además, ahora mismo está rebajada 270 € en Worten.

Es ua placa de inducción ideal para quien no sabe cocinar, porque puedes aplicar tus recetas paso a paso con ella usando el teléfono; pero también para quien sí domina los fogones, por su intuitivo panel y su rapidez a la hora de calentar. Seas como seas, te va a convencer.

Por qué la recomendamos

La puedes controlar con el teléfono móvil gracias a la función Home Connect.

La zona de 32 cm se adapta a sartenes y ollas de cualquier tamaño.

Su panel de control es directo y muy intuitivo.

Tiene función de pausa, ideal si surge algún imprevisto.

Comprar en Worten por ( 889,99 € ) 629,99 €

Placa de inducción Bosch

¿Y qué es lo que hace tan especial a la Placa de inducción Bosch como para recomendarla? Dejando su precio a un lado, su conectividad. Tener una placa que puedes controlar desde el móvil es ideal para cuando no puedes estar en la cocina, por ejemplo, si quieres poner a cocer arroz mientras estás comprando, o si simplemente estás demasiado a gusto en el salón. De hecho, hasta puedes seguir una receta paso a paso ajustando toda la placa como quieras con el teléfono. Luego está la zona de 32 cm, que se adapta sola al tamaño del recipiente independientemente de su tamaño. Eso, con los 17 niveles de potencia y lo facilísimo que se controla a través de su panel táctil, es lo que la hace tan atractiva. De hecho, no necesitas siquiera leer su manual para usarla. Así de intuitiva es.

Con esa superficie de vidrio, además es de lo más resistente. Por eso mismo, es el tipo de placa perfecto para cualquier cocina, vivas solo o en familia. Te hará la vida mucho más fácil.

¿Tiene buenas reseñas?

En Worten, esta placa tiene una valoración media de 4,7 sobre 5. Gusta mucho entre los compradores por lo rápido que llega a la temperatura que indicas y lo fácil que es su manejo. A continuación te dejamos varias reseñas:

«Lo más destacado es la velocidad con la que alcanza la temperatura deseada.»

«Lo que la he utilizado es increible. No es nada complicado el funcionamiento.»

«Muy contento con esta maravillosa placa. No conocía la inducción y la verdad que el calor es muy potente y directo, fácil limpieza y el detalle de los acabados me encanta.»

Entrega gratuita en un solo día, con 100 días de prueba gratis, opciones de financiación y un 5% de descuento en otro producto si lo compras junto a esta placa. Worten también te ofrece estos extras si te animas a aprovechar esta oferta.

