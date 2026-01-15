Dyson V10 Submarine, la aspiradora sin cable que aspira y friega a la vez, ahora por 100 € menos
Dyson eleva la comodidad en la limpieza con este modelo capaz de aspirar y fregar al mismo tiempo, con 60 minutos de autonomía y cepillo antienredos.
Las mejores aspiradoras relación calidad-precio de este año
Los mejores colchones del 2026: análisis y características
Limpiar los suelos de casa puede ser una tarea pesada, pero también una sencillísima si tienes la ayuda adecuada. Ayuda como la de la aspiradora Dyson Cyclone v10 Submarine. Este modelo sin cable, que también es fregona, presume de ofrecer la potencia de una aspiradora con cable, combinada con un sistema que siempre da agua limpia para fregar, cabezal especial para pelo de mascotas y diseño convertible en aspirador de mano. Lo tiene todo, ¡y para rematar está rebajado a 100 €!
Es un aspirador sin cable ideal para hogares de suelos duros, con mascotas y grandes, ya que su autonomía es de 60 minutos. Si quieres una limpieza mucho más fácil, es una compra indiscutible.
Por qué la recomendamos
- Aspira y friega todo tipo de suelos duros de una sola pasada.
- Su batería aguanta hasta 60 minutos sin pérdidas de potencia.
- El cepillo Motorbar absorbe pelos sin problemas, evitando enredos.
- Se convierte también en aspirador de mano para limpiar cualquier zona.
Comprar en Dyson por (
549 €) 449 €
Dyson Cyclone v10 Submarine
La clave de todas las bondades de la Dyson Cyclone v10 Submarine está en dos puntos: su motor digital que gira a 125.000 RPM para conseguir una potencia que iguala a las aspiradoras con cable y el cepillo húmedo Submarine, motorizado y con microfibra, que permite fregar con agua limpia continuamente, separando residuos sólidos y líquidos con una sola pasada. Es el culmen de la comodidad en la limpieza, con 3 modos de potencia, 60 minutos de autonomía para poder limpiar tu piso al completo, cepillo Motorbar para los pelos de mascotas y diseño convertible para que puedas usarla también en tu coche.
Tan ligera y ergonómica que cualquiera la puede usar, con vaciado higiénico para no mancharte las manos y con una potencia y versatilidad que la hacen válida para cualquier hogar o sitio. Va a cambiar por completo tu rutina diaria.
Esto opinan quienes la tienen
En la web de Dyson, esta aspiradora-fregona tiene más de 10.300 reseñas y una valoración de 4,5 sobre 5. Los usuarios están encantados con ella por su versatilidad, potencia y autonomía. Echa un vistazo a sus reseñas:
- «Es una muy versátil y útil herramienta de limpieza; poco ruidosa y práctica.»
- «Me encanta la aspiradora, tiene mucha potencia y vas muy rápido, aguanta la batería lo suficiente, tengo un piso de 90m2 y no la acabo, la uso a potencia media.»
- «No vale la pena gastar dinero en copias, si tienes alfombras y mascotas, vale la pena la inversión.»
Comprar en Dyson por (
549 €) 449 €
La tienda oficial de Dyson también te ofrece la posibilidad de financiar la compra en 10 plazos, con entrega gratuita en un máximo de 72 horas. ¡Es tu oportunidad!
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.
Temas:
- Hogar
- Tecnología
Lo más visto en Okdiario