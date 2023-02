El corte perfecto con este juego de cuchillos de cerámica ¡con un 48% de descuento!

Cocinar es una tarea que muchos aman y otros muchos odian. Sea como sea, hay veces que, por mucho que uno no quiera, no le queda otra que cocinar. Para conseguir unos platos sencillos pero de calidad, es imprescindible contar con unas buenos aparatos. Pero no solo los electrodomésticos son importantes, tener en casa herramientas de buena calidad nos ayudaran a conseguir mejores recetas. ¿Y si te decimos que este set de cuchillos te va a sacar de muchos apuros?

Se trata de un set de 6 cuchillos hechos a base de cerámica y con asas ergonómicas antideslizantes, idóneos para cortar todo tipo de alimentos. Más concretamente, el juego incluye un cuchillo cocinero cuya longitud de la hoja es de 14cm, un cuchillo rebanador de 12cm, un cuchillo utilitario de 10cm, un cuchillo para pelar de 7,5cm y, por último, un pelador. Con todos ellos conseguirás unos cortes mucho más precisos y a un precio único. Solo ahora puedes aprovechar la oferta del 48% que Miravia tiene para ti.

Comprar en Miravia por ( 44€ ) 22,99 euros

Este juego de cuchillos se caracteriza por su fácil y cómodo uso, que te permitirá cortar de forma fácil cualquier alimento, hasta los más difíciles de cortar. Y no solo eso, la limpieza de estos cuchillos es muy sencilla, ya no tendrás que preocuparte por si sacas del lavavajillas tus utensilios sucios. Gracias a que están hechos de cerámica, limpiarlos no te costará nada.

Tampoco tendrás que preocuparte por si dejan de cortar, sus hojas son altamente resistentes y permanecen afilados mucho más tiempo que otros cuchillos. Todos ellos, tienen un mango muy cómodo que permiten agarrarlos con firmeza.

Por si fuera poco, a penas pesan, gracias a que son ultraligeros y extremadamente afilados. Son ideales para cualquier hogar y, además, si te vas de viaje, puedes llevarlos contigo y seguir disfrutando de tus recetas favoritas fuera de casa. Obtendrás unos resultados inmejorables.

No te lo pienses e incluye este juego de cuchillos en tu cocina. Podrás cortar todo tipo de alimentos con mucha más precisión y de forma cómoda y sencilla. Y lo mejor de todo es su actual precio, ahora por menos de 25 euros estos 6 cuchillos pueden ser tuyos si los compras en la web de Miravia.

