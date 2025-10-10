La freidora de aire Midea perfecta para familias numerosas hunde su precio en AliExpress a solo 65 € (antes 228 €)

No tienes tiempo para cocinar, pero te preocupar comer bien y sano. Tampoco te puedes permitir un robot de cocina, pero la verdad es que no lo necesitas. Si tienes una air fryer como la Freidora de aire Midea 9L vas a poder cocinar de todo, hacer hasta 9 raciones y gastar solo una cucharada de aceite por elaboración. Es una de las mejores freidoras sin aceite del mercado, ¡y ahora cuesta solo 65 €!

Este modelo de Midea viene pensando en las familias grandes o en las reuniones con amigos, pero también en quienes quieren cuidar lo que comen. Es ancha, con muy buena capacidad y muy fácil de usar gracias a su panel táctil, aunque lo mejor es que lo cocina todo perfectamente. Si buscas una air fryer, esta es la mejor que vas a encontrar a ese precio.

Por qué la recomendamos

Tiene hasta 8 funciones: puede hornear, asar, deshidratar, recalentar y más.

La capaidad de 9 litros es perfecta para hacer hasta 9 raciones de una sola vez.

Tiene una tecnología Heatexpress Rapid Air que hace las elaboraciones mejor y más rápido.

Solo necesitas una cucharada de aceite para cada receta.

Freidora de aire Midea 9L

Olvídate de lo que hacen otras air fryers, porque la Freidora de aire Midea 9L es prácticamente como un robot de cocina multifunción. Sus 8 programas preestablecidos sirven para hacer patatas fritas, asar pollo, deshidratar y hasta hornear bizcochos sin complicaciones. De hecho, tiene una tecnología de convección de aire caliente que envuelve a los alimentos, lo que asegura que se cocinen igual por todas partes y queden perfectos sin que tengas que parar la cocción para moverlos. Sí, ahorra mucho tiempo y también electricidad, además de aceite.

Con esa capacidad XXL, es la freidora de aire para hogares en los que vivan familias, o si eres de esas personas que cocina mucho para luego guardar comida e irla racionando durante las siguientes semanas. En cualquier caso, es una de las mejores compras que puedes hacer si no tienes tiempo para cocinar, quieres comer más sano, y más barato.

Esto opinan quienes la tienen

Con un simple vistazo a cualquier reseña de esta freidora sin aceite, queda claro que es un aparato que cumple perfectamente su cometido, y que su capacidad es toda una ventaja. Aquí puedes leer algunas reseñas:

«Muy amplia, con muchas funciones, una ventanita y luz para ver lo que cocinas. Super recomendable.»

«Es bastante amplia. En vez de ser tipo cubo, es más baja y plana para ganar superficie de cocinado en diámetro. Es lo que buscaba, y tiene buena pinta.»

«Un dispositivo genial. Se pueden preparar muchos platos deliciosos con él. Las papas fritas y las alitas quedan fantásticas. Le compré otra a mi hermana.»

Aprovecha que AliExpress ha hundido su precio, y que tiene entrega en un plazo máximo de una semana, y compra ya esta air fryer de Midea.

