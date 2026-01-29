Día Internacional de LEGO: celébralo hoy con el bambú de la suerte que arrasa en decoración

Este miércoles 28 de enero se celebra el Día Internacional de LEGO, una fecha que rinde homenaje a los sets de construcción más famosos del mundo y al impacto cultural y educativo que tienen desde hace más de 90 años. No solo en los más pequeños, porque la marca danesa lleva tiempo conquistando también a un público adulto con kits para todos los gustos, como las famosas plantas de LEGO.

Forman parte de la colección LEGO Botanical y ahora mismo ocupan los primeros puestos en la lista de sets más vendidos, por encima incluso de los diseños infantiles. Así que no se nos ocurre mejor manera para celebrar su día que dándonos un capricho con el bambú de la suerte de LEGO Botanical. Es el set más vendido de Amazon y coincidiendo con su Día Internacional, baja su precio a menos de 20€.

Comprar en Amazon por (29,99) 19,99€

Lo mejor de esta planta de LEGO en oferta

Le da un toque natural a tu casa sin tener que regar las plantas.

Diseño discreto y original que queda bien en cualquier espacio.

La puedes combinar con otras plantas de LEGO para crear tu propio ‘jardín’.

Experiencia de construcción relajante e ideal para compartir en familia o en pareja.

Decora tu casa con este bambú de la suerte top ventas

Parte del encanto de todos los sets de LEGO está en el proceso de construcción, porque está demostrado que relaja y que también es una experiencia divertida para compartir con amigos, familia o en pareja. En este caso, el bambú de la suerte de LEGO Botanical se inspira en la naturaleza con un diseño muy realista que imita la madera, guijarros y tres tallos de bambú verde con hojas.

Lo que más nos gusta es que la puedes poner en cualquier rincón de tu casa y va a quedar de maravilla, ya sea junto al mueble de la tele en el salón, en tu dormitorio o en la cocina. ¡Tú decides! Y sin preocuparte por regarla, porque la planta de LEGO estará siempre perfecta.

¿Por qué los sets de LEGO están tan de moda para decorar en casa?

Los LEGO están muy de moda entre los adultos, porque hay sets originales para todos los gustos y también porque nos ayudan a bajar revoluciones y a desconectar de la rutina. Y siempre gusta tener en casa una pieza que has hecho con tus propias manos.

Si eres fan de las plantas, pero no tienes el tiempo suficiente para cuidarlas como se merecen, tener este bambú de la suerte es un buen término medio. De hecho, decorar tu casa con plantas de LEGO es una tendencia de decoración que ya vimos el año pasado y que puede terminar de consolidarse este 2026.

¿En qué rincón la vas a colocar? Da igual si ya eres fan de LEGO o si sería tu primer set, porque su Día Internacional es la excusa perfecta para darte un capricho. ¡Este bambú de la suerte no cuesta más de 20€!

