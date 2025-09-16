Este es el patinete eléctrico plegable que está arrasando en AliExpress y tiene un descuentazo de más de 500€
La marca Sunnigoo sorprende con el N7PRO, un patinete para adultos pensado para la movilidad urbana y la portabilidad, ahora por solo 229 €.
Los scooters eléctricos se han convertido en el vehículo favorito para moverse por ciudad. Son ligeros, ocupan poco, se mueven con velocidades seguras y son fáciles de conducir. ¿Estás buscando uno para ir al trabajo? Pues el Patinete eléctrico Sunnigoo N7Pro es justo lo que necesitas. Pesa poco, se puede plegar, su batería dura varios días y además llega a 30 kilómetros por hora superando pendientes pronunciadas. Tiene todo lo que se le puede pedir.
De hecho, está pensado para moverse por ciudad sin problemas, sea para ir al trabajo, a clase o hacer recados. Además, aguanta bajo la lluvia, sus ruedas dan un muy bun agarre, y lo mejor de todo, ¡está rebajado de casi 800 € a menos de 230 €!
Por qué lo recomendamos
- Con el motor que tiene, alcanza hasta 30 kilómetros por hora y sube pendientes de hasta 20 grados.
- La batería da para unos 25-30 km de autonomía ideales para el día a día.
- Las ruedasde 8,5 pulgadas dan muchísima estabilidad y agarre.
- Se pliega en 3 segundos y pesa solo 12,5 kg. Perfecto para llevarlo a donde quieras.
Patinete eléctrico Sunnigoo N7Pro
El Patinete eléctrico Sunnigoo N7Pro juega en otra liga respecto a la mayoría de scooters eléctricos por su ligero peso, su resistencia y su potencia. Soporta hasta 120 kg de peso y logra superar pendientes de 20º sin problemas, y todo ello con una autonomía que da para varios días de uso por ciudad. Es perfecto para ir al trabajo, ir de compras o incluso salir a dar un paseo mientras tu perro corre y hace ejercicio. Además, como es plegable, lo puedes llevar en la mano o en el coche, y guardarlo sin problema en casa.
Tiene un completo control por app que te da datos de uso, rendimiento y batería. Además, su estructura de aluminio lo hace especialmente resistente tanto a impactos como a la lluvia, ya que tiene certificación IP54. Y sí, también es seguro con su sistema de doble freno. Es ideal para la movilidad urbana.
Esto opinan quienes lo tienen
De todas las valoraciones que hay sobre este patinete eléctrico, de las que hemos recopilado varias a continuación, lo que más se repite es lo útil que es la conexión con la app, el pico de 35 km/h de velocidad y su resistencia frente al agua. Echa un vistazo:
- «Conexión inmediata con la aplicación TUYA, la mejor relación calidad precio, contento con la compra.»
- «Probamos la certificación IP54 dejándolo afuera bajo una lluvia moderada durante 3 horas, y el scooter lo soportó sin ningún problema.»
- «¡El scooter rueda muy bien y es bastante cómodo para las calles de la ciudad! Además, el vendedor es eficiente y rápido.»
Aprovecha esta oferta de AliExpress y, además del enorme ahorro al comprarlo, también ahorrarás en esperas, ya que el envío se hace en un plazo máximo de una semana.
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.
Temas:
- Aliexpress
- patinete
