Esta freidora doble de aire de 10 litros es lo que tu cocina necesita y está rebajada a 76 € (antes 244 €)

Las freidoras de aire se han convertido en el electrodoméstico ideal para quienes no tienen tiempo para cocinar o simplemente quieren comer más sano. Si estás buscando una, pero necesitas que tenga buena capacidad porque sois muchos en casa, la Freidora doble de aire Oyajia es perfecta para ti: tiene 10 litros de capacidad, permite hacer dos elaboraciones distintas al mismo tiempo, y está rebajada de casi 245 € a poco más de 76 €.

Es un modelo muy compacto, que alcanza una potencia de 2600 W al circular el aire, y que además trae 8 modos de cocina preconfigurados. Junto a todo esto, otra comodidad extra que da es que su cestillo se puede lavar en el lavavajillas. Te ahorra tiempo, te da salud y además te ahorra dinero por la oferta y por el poquísimo aceite que necesita.

Por qué te lo recomendamos

Los 10 litros de capacidad son perfectos para elaboraciones grandes, y además permiten hacer dos platos distintos a la vez.

Tiene 8 programas preconfigurados para hacerte las cosas más fáciles.

La ventana transparente te permite ver cómo avanza la cocción.

El interior es antiadherente y se puede meter en el lavavajillas sin problemas.

Freidora doble de aire Oyajia

Capacidad y compartimentos. Eso es lo que hace tan especial a la Freidora doble de aire Oyajia. Sí, tiene un panel táctil muy intuitivo, opción de configurar tiempo y temperatura manualmente y 8 modos preconfigurados; pero, sin duda, su gran ventaja son los 10 litros de capacidad que posee y la posibilidad de separar los compartimentos para preparar dos platos a la vez con temperaturas y tiempos diferentes. Agiliza muchísimo la comida, incluso en elaboraciones para grupos grandes de personas.

Sorprendentemente, es muy compacta, ya que mide 38,5 x 32 x 30,5 centímetros, así que se puede usar en cualquier cocina. Es ideal para familias numerosas, pero también para quienes quieren cuidarse más, ya que consume un 95% menos de aceite que cualquier otra forma de cocinar; y para quienes son más exigentes, dada su versatilidad y detalles como la ventanilla para ver el interior. ¿Para rematar? El cesto se puede meter tal cual en el lavavajillas. Una gozada.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

Lo cierto es que la mayoría de compradores de esta freidora de aire se ha sorprendido por lo fácil de manejar y lo práctica que es, sobre todo para el precio que tiene. A continuación puedes ver varias reseñas reales de usuarios:

«Gratamente sorprendido, bueno y fácil de usar. Fácil de limpiar, no se pega. Quería una freidora de aire más grande que la mía y esta es excelente en ese aspecto.»

«Freidora de aire doble de 10L con una buena relación calidad-precio. Recibido rápidamente y bien empaquetado.»

«Súper equipo. La función de doble cocina funciona correctamente. La pantalla táctil funciona muy bien. Gran cajón dividido en mitades.»

Si la compras ya en AliExpress, además del descuento, podrás recibirla en un plazo de una semana máximo, y con devolución gratuita. ¡Aprovecha!

