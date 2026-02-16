Un paseo por el Mercado de Villaverde Alto en Madrid

Uno de los recorridos gastronómicos más apasionantes que pueden hacerse en la ciudad es, sin duda, el de los 45 mercados municipales de Madrid, que en sus más de dos millares de puestos atesoran las mejores materias primas y el mayor conocimiento profesional de auténticos artesanos de la distribución alimentaria para que todos podamos disfrutar comprando y cocinando. Hoy, el Mercado de Villaverde Alto.

Rompiendo esquemas vamos a empezar por acercarnos a uno de los mercados madrileños más alejados del centro de la ciudad y las visitas turísticas, pero no por ello menos importante, el Mercado de Villaverde Alto.

Situado en el Paseo Alberto Palacios, eje comercial vital de Villaverde, este mercado, que celebrará este año su 60 cumpleaños, en su dilatada trayectoria, ha sabido superar sus altibajos y afianzarse como corazón del barrio, tal y como reza su vibrante y colorida fachada, obra por Boa Mistura, que refleja su relevante papel en el fortalecimiento del comercio del distrito y de los lazos vecinales y la interacción social.

Al frente de más de una treintena de puestos encontramos hombres y mujeres que sienten pasión por su profesión. Algunos, casi niños entonces, abrieron la persiana de sus locales en los años 60. Otros son hijos o nietos de aquellos y tampoco faltan los recién llegados. Todos ellos consiguen combinar, a través de sus carnicerías, pescaderías, pollerías, fruterías, charcuterías, panadería, abacerías, puestos de encurtidos… una amplia y variada oferta comercial de alimentación que se complementa a la perfección con la del supermercado ubicado en su planta baja, lo que nos permite completar en un solo lugar nuestra lista de la compra, por muy exigente que sea, con una calidad excelente y a precios competitivos.

Atraídos por el color, el brillo, la cuidada presentación y la extraordinaria variedad de sus frutas y verduras, llegamos hasta Frutería TONY, abierta desde la inauguración del mercado, desde la que Tony y Raúl llevan décadas mimando el producto y a sus clientes con una amplia selección de las mejores verduras y frutas, tanto nacionales como tropicales, con especial presencia de las temporadas y una extraordinaria variedad de tomates, verduras para preparar ricos caldos y purés.

El irresistible aroma del buen jamón nos llega desde el mostrador de la charcutería Ovejero. Presentes en el mercado desde 1978 destacan por su oferta de jamones y quesos, pizzas, fiambres y embutidos italianos, vinos, cervezas artesanas y helados caseros.

En las carnicerías de Octavio Corroto, carnicero en Villaverde desde hace más de 40 años, y Sanper, encontramos todo tipo de cortes de añojo, ternera, vaca, cordero, cordero lechal y cerdo, además de productos de elaboración propia, como costillas adobadas, hamburguesas caseras, torreznos o chorizos….

Los amantes del pescado tienen aquí hasta cuatro pescaderías donde elegir los mejores pescados y mariscos, preparados por extraordinarios profesionales, algunos de los cuales, como LOS AMIGOS llevan décadas acercando el mar a Villaverde.

Y no podemos salir del mercado sin acercarnos a la abacería de HIDALGO para llenar nuestra despensa de la mejores legumbres a granel, imprescindibles para nuestros platos de cuchara de los que disfrutamos especialmente en otoño e invierno, de todas las posibles presentaciones de bacalao en salazón de excelentes encurtidos y conservas, indispensables para nuestros aperitivos para abastecer una buena despensa y de una amplia variedad de cafés de múltiples marcas, además de su especial miel de Riaza.

¡Y para los que quieren cuidar la salud complementando la dieta saludable y equilibrada con el ejercicio, en la planta superior cuentan con un gimnasio!

Nos vemos pronto en otro mercado.

