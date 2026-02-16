La Cuaresma ya no marca el calendario con la misma fuerza de hace un siglo, pero hay platos que siguen regresando como si obedecieran a una ley no escrita. El potaje de bacalao con garbanzos y espinacas es uno de ellos. No necesita explicación ni tendencia. Es cuchara, es memoria y es temporada.

Aunque el precepto religioso de la abstinencia de carne haya perdido peso, en Madrid la tradición culinaria se mantiene viva. Cada primavera, el potaje reaparece en cartas y sugerencias del día, a veces casi hasta el verano. Para quienes buscan dónde comer potaje en Madrid, estos son algunos de los restaurantes que lo trabajan con especial acierto.

Señorío de Alcocer

En clave clásica, Señorío de Alcocer prepara el potaje respetando la fórmula reconocible: garbanzo bien cocido, espinaca integrada y bacalao presente sin imponerse. El resultado es equilibrado y directo, sin reinterpretaciones innecesarias.

Es de esos sitios donde el guiso no necesita explicación. Llega a la mesa y cumple.

La Cocina de María Luisa

En este restaurante de perfil castellano, el potaje se mueve en esa línea que no busca modernizar lo que ya funciona. La textura es espesa, el caldo tiene cuerpo y el bacalao aparece en su justa medida.

Aquí el plato encaja con el resto de una carta que defiende la cocina de fondo y producto.

De La Riva

De La Riva mantiene una cocina reconocible y sin artificios. Su potaje de vigilia responde a esa misma filosofía: sabor limpio, ingredientes bien tratados y equilibrio.

No es un guiso excesivo ni pesado. Es el tipo de plato que invita a repetir cada temporada.

Sal Negra y Media Ración

Ambos restaurantes incorporan el potaje dentro de una carta más actual, pero sin romper la tradición. La base es la misma, aunque el acabado puede resultar algo más ligero o afinado.

Son opciones para quienes buscan el sabor clásico en un entorno más contemporáneo.

La Bien Aparecida

En La Bien Aparecida el potaje convive con una cocina de raíz norteña. El guiso respeta la tradición, pero se integra en una propuesta gastronómica con carácter propio.

Es una de esas casas donde el bacalao tiene peso en carta, y eso se nota también en el potaje.

García de la Navarra

Conocido por su afinada bodega y cocina bien ejecutada, García de la Navarra mantiene el potaje como uno de esos platos que regresan cada año. Aquí el equilibrio entre garbanzo y bacalao está medido con precisión.

Es una versión cuidada, pero fiel a la receta original.

La Malaje

Para quien quiera salir ligeramente del guion clásico, La Malaje ofrece una versión con un matiz diferente. El uso de ventresca de bacalao aporta otra textura al conjunto y añade profundidad sin traicionar la esencia del plato.

Es una alternativa interesante para los que ya han probado muchas versiones y buscan un pequeño giro.

El potaje de bacalao no compite con platos de moda ni necesita reinventarse cada año. Es cocina estacional, heredera de una tradición conventual que en Madrid ha encontrado mesa estable.

Buscar dónde comer un buen potaje en Madrid no es cuestión de tendencia, sino de calendario. Y cuando la cuchara manda, estos restaurantes responden.

