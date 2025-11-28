Este pueblo a 1 hora de Madrid parece Laponia pero es mejor: mercadillo de Navidad, nieve y conciertos

Navacerrada, un encantador pueblo situado a tan solo una hora de Madrid, se convierte cada Navidad en un destino mágico. Situado en la Sierra de Guadarrama, a 1.200 metros de altitud, éste pequeño municipio de poco más de 3.200 habitantes se viste de gala con luces, adornos y guirnaldas que llenan de color y alegría todas sus plazas y calles, recordando a los paisajes nevados del norte de Europa.

El mercadillo navideño, ubicado en la Plaza Doctor Gereda, se ha consolidado como uno de los mejores de la Comunidad de Madrid. Aquí se pueden encontrar desde productos de madera, cerámica y velas hasta dulces típicos, mermeladas y quesos artesanos, convirtiéndose en el lugar ideal para adquirir regalos únicos y originales.

El pueblo más bonito de la Sierra de Madrid en Navidad

Lo que hace único a este pueblo de Madrid es la ambientación que acompaña a la Navidad. Durante estas semanas, el pueblo ofrece espectáculos, conciertos, talleres infantiles y actividades para toda la familia. Los niños pueden participar en talleres de decoración, enviar sus cartas a los Reyes Magos y disfrutar de cuentacuentos y animaciones en la Plaza Dr. Gereda.

El mercadillo artesanal navideño se celebra del 5 de diciembre al 5 de enero. Los horarios son de lunes a viernes de 17:00 a 20:30 horas, sábados, domingos y festivos de 11:30 a 21:00 horas. El 25 de diciembre y el 1 de enero abrirá de 12:00 a 21:00 horas.

«La magia llena nuestras calles, nuestras plazas y cada rincón del municipio. Hemos preparado actividades pensadas para todas las edades, para disfrutar en familia, para reencontrarnos y para vivir juntos el espíritu navideño que nos hace únicos. Descubre todo lo que hemos preparado y déjate llevar por la ilusión. ¡La Navidad en Navacerrada te espera!»

Talleres creativos

Entre las actividades dirigidas a los más pequeños destacan los talleres creativos. El 29 de noviembre, de 11:00 a 13:30 horas, los niños a partir de cuatro años podrán participar en el taller «Haz tu corona navideña decorativa» en el Aula Dr. Julio González Villasante nº 5. Guiados por la monitora Lourdes Blanco, los participantes elaborarán coronas con figuras de Papá Noel, estrellas y copos de nieve, utilizando materiales seguros y ligeros.

El sábado 6 de diciembre, de 11:00 a 13:30 horas, los niños podrán participar en el taller «Adornos de Navidad con tejidos reciclados», impartido por Cristina Guillén. Los pequeños crearán adornos utilizando telas recicladas y elementos naturales, fomentando la creatividad y la sostenibilidad.

Durante las vacaciones de Navidad, se desarrollarán más talleres infantiles. El lunes 22 de diciembre, de 11:00 a 13:30 horas, tendrá lugar «La bota del elfo navideño», donde los niños crearán tarjetas con forma de bota de elfo. El martes 23 de diciembre, en el mismo horario, se llevará a cabo «Cuentos, juegos y música en Navidad».

El viernes 26 de diciembre, podrán disfrutar de «Masterchef especial Navidad», con juegos de cocina creativa en equipo. Los talleres continúan el lunes 29 de diciembre con «Taller de títeres navideños» y el martes 30 de diciembre con «Mi bolsita navideña», finalizando el viernes 2 de enero con «El cuadro del pequeño elfo».