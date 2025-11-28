Ni manicura francesa ni efecto perla: Aitana se adelanta al color de uñas que va a arrasar este invierno

Cuidar las uñas es una parte importante de la imagen personal y, al mismo tiempo, una forma de expresión. Hoy en día, muchas personas optan por mezclar diferentes colores, técnicas y acabados en una misma mano, creando diseños únicos y llamativos. Aitana se adelanta al color de uñas, en una técnica, denominada manicura combinada, que se ha convertido en una de las tendencias más populares dentro del cuidado de uñas, no solo por su estilo moderno, sino también por la libertad creativa que ofrece.

La manicura combinada consiste en utilizar múltiples estilos, diseños o técnicas en una misma mano, buscando una composición equilibrada y visualmente atractiva. Nails Factory asegura que «no se trata solo de mezclar por mezclar. La clave está en encontrar un hilo conductor, aunque sea pequeño. Ya sea una paleta de colores, un estilo gráfico, un modo». Entre sus características destacan la diversidad de colores, el uso de esmaltes mate y brillantes, la incorporación de nail art y la posibilidad de mezclar tendencias como degradados, líneas minimalistas, efectos metálicos o diseños florales. Para lograrla en casa, el paso a paso incluye preparar bien las uñas, limarlas, retirar cutículas, aplicar base, elegir los estilos para cada uña, esmaltar con precisión y sellar con top coat. Al conservar la manicura, es recomendable hidratar cutículas, evitar golpes fuertes, usar guantes para tareas domésticas y aplicar una capa adicional de sellado cada pocos días. De esta manera, se mantiene el diseño intacto por más tiempo y se preserva la salud de las uñas.

La manicura combinada es una técnica que consiste en aplicar diferentes estilos, diseños o técnicas en cada uña, manteniendo una coherencia visual en toda la mano. A diferencia de la manicura tradicional, donde todas las uñas suelen seguir el mismo diseño, esta modalidad apuesta por la creatividad, la variedad y la mezcla de tendencias. «No es solo una moda. Es una forma de combinar estilos, colores y diseños sin seguir una regla estricta», asegura Nails Factory.

Puede incluir uñas con colores distintos, efectos especiales, brillos, líneas minimalistas o incluso decoraciones más elaboradas. El objetivo es crear un conjunto equilibrado donde cada uña tenga su propia personalidad sin perder la armonía general.

Las características de la manicura combinada

Mezcla de colores complementarios o contrastantes.

Incorporación de diferentes técnicas (mate, brillo, efecto mármol, glitter, french moderno).

Libertad creativa para elegir diseños variados en una misma mano.

Uso de nail art minimalista, geométrico o artístico.

Flexibilidad para adaptarse a cualquier ocasión (elegante, casual, festiva o temática).

Composición armónica que une todos los diseños a través de paletas, formas o detalles.

Posibilidad de integrar tendencias actuales sin necesidad de usar un solo estilo.

Ideas de diseños y estilos: Aitana se adelanta al color de uñas

Minimalista y color sodio

Uñas mayormente lisas con un solo color.

Una o dos uñas con líneas finas, puntos o formas geométricas.

Ideal para quienes buscan algo delicado y sofisticado.

Mix de texturas: mate y brillo

Combinar esmalte mate en algunas uñas y brillo intenso en otras.

Funciona muy bien con tonos oscuros como negro, borgoña o azul marino.

Estilo artístico

Manchas irregulares tipo acuarela.

Trazos sueltos que imitan pinceladas.

Perfecto para un look moderno y creativo

Manicura francesa reinventada

Uñas francesas en diferentes colores.

Variar el grosor de la línea o jugar con diagonales.

Combinar francesa en unas uñas y color sólido en otras.

Glitter y acentos brillantes

Una o dos uñas completamente glitter.

Pequeños toques brillantes en las demás para equilibrar.

Ideal para looks festivos o de noche.

Diseños florales combinados

Flores delicadas en una uña.

Colores pastel o neutros en el resto.

Perfecto para primavera o un estilo romántico.

El paso a paso para lograr una manicura combinada en casa

Preparación de las uñas

Retira cualquier esmalte previo.

Lima y da forma a las uñas según tu preferencia.

Alinea bordes y suaviza la superficie con un pulidor suave.

Remoja las manos y empuja las cutículas suavemente.

Aplicar base protectora

Usa una base fortalecedora o protectora.

Ayuda a evitar manchas y prolonga la duración del esmalte.

Seleccionar la combinación de diseños

Elige una paleta de colores coherente.

Define qué diseño irá en cada uña (liso, glitter, líneas, mármol, etc.).

Evita saturar la mano con demasiados elementos.

Esmaltar con precisión

Aplica el color de base en cada uña.

Añade los detalles en uñas específicas (líneas, puntos, glitter, french, etc.).

Usa herramientas como pinceles finos, punteros o esponjas.

Sellar con top coat

Aplica una capa generosa de top coat.

Esto protegerá el diseño y dará un acabado uniforme.

Secado completo

Deja secar completamente antes de tocar superficies.

Si usas lámpara UV, seca cada capa según las instrucciones del esmalte.

Consejos para conservar la manicura combinada