Nos adentramos en un nuevo año, un año lleno de posibilidades y de nuevas oportunidades. Pero antes de embarcarnos en los nuevos retos del 2022, no hay nada más divertido que comenzar el año viendo los memes más divertidos del Año Nuevo 2022, una fecha muy esperada ya que, para muchos, es la mejor forma de volver a comenzar.

¿Quieres saber cuáles son los mejores memes para recibir el año? Pues a continuación te mostramos una selección que seguro que te encantará. ¡No te lo pierdas!

Mira los memes más divertidos del Año Nuevo 2022

En estos memes encontraremos algunos momentos que, seguro, te resultan familiares. También algunas situaciones graciosas y divertidas que han surgido en este último año por la pandemia por la COVID-19.

Así lucen las cenas de Año Nuevo

Cena familiar de año nuevo pic.twitter.com/ieV59YIv1K — 🧡 fokusin 🖤 (@fokuzin) December 31, 2021

Debido al aumento de casos de coronavirus por la variante Ómicron, muchas familias han preferido quedarse en casa y no pasar este día tan especial con sus seres queridos. Sin embargo, otros sí que han decidido juntarse (no sin antes un test de antígenos, que se van agotando en todas partes) para dar la bienvenida a un nuevo año.

Aún así, toda precaución es poca y es por eso por lo que este ha sido uno de los memes más virales de la noche, una familia cenando muy protegida.

El ritual de las doce uvas de la suerte

Así yo cada brindis de Año Nuevo desde que tengo memoria… pic.twitter.com/8x6XwfOc3T — Araceli Benítez ✨ (@aracelibs) December 31, 2021

Cada año nos enfrentamos a las doce uvas de la suerte con una actitud totalmente positiva pero, cuando llega el momento, ni tienes doce deseos ni mucho menos tienes tiempo para pensarlos, ¿no es cierto? Y es que bastante tenemos con no atragantarnos mientras nos tomamos las uvas.

Gente sin suerte

No todos tenemos la suerte de acabar el año en pareja, ¿no es cierto? Es por eso por lo que este es el meme perfecto para todas aquellas personas que, año tras año, acaban solos (por decisión propia, claro está).

Para los que se quedan dormidos

Siempre hay alguien que desea que llegue el momento de las uvas de la suerte, y no precisamente para salir a celebrarlo, sino para dormir directamente. Este año este ha sido el plan de muchas personas pero, ¿y lo bien que habrán aprovechado el primer día del año?

Tú y yo en Año Nuevo no sé piénsalo pic.twitter.com/XjozfXrNd6 — Regional Mexicano (@RegionaIMexican) December 27, 2021

Un día eres joven y al otro…

Un día eres joven y al otro ya andas pidiendo calendario de Año Nuevo en la carnicería, en el mercado, en la panadería… pic.twitter.com/aPTf6EAh3S — El Guarromántico (@Guarromantico_) December 31, 2021

El tiempo pasa muy rápido, tanto es así que quizá no te hayas dado cuenta que ya no tienes 20 años y que has cambiado las vistas de la discoteca por las del mercado. Si es así, pide un calendario en tu tienda de confianza.

El ahorro

Yo, el 31 del 2020: Este año nuevo si voy a ahorrar.

Mi cuenta hoy: pic.twitter.com/imXUXmOf3d — La Guarromántica (@Guarromantica_) December 30, 2021

¿Quién no se plantea ahorrar a principios de año? Eso sí, cuando miras la cuenta el día 1 de enero, es posible que las ganas se hayan esfumado de golpe y es que, ¿con ese dinero quién puede ahorrar?

Bola de burburja

outfit para año nuevo pic.twitter.com/rpQJ9oplum — murisio (@MauriVillalba3) December 28, 2021

Pero si aún con la tasa de infectados por COVID-19 tú quieres salir, te recomendamos mucha precaución y, como no, una burbuja para evitar los contagios, como este episodio de los Simpsons en el que Bart tuvo que ir dentro de una burbuja.

Estos son algunos de los mejores memes para comenzar el 2022, ¿cuáles te han llegado a ti?