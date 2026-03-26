Los zoólogos se llevan las manos a la cabeza: los tiburones de las Bahamas dan positivo en cocaína y cafeína

Según un estudio científico realizado por Natascha Wosnick, investigadora encargada del proyecto en la Universidad Federal de Paraná, y publicado por la revista Environmental Pollution el 20 de febrero, el ecosistema de las Bahamas se ha visto muy afectado por el turismo y el buceo, hasta el punto de encontrar trazas de cocaína, cafeína y analgésicos en los tiburones de la zona. El origen de estas sustancias apunta directamente a la actividad humana, y los científicos señalan como principales fuentes las aguas residuales y los vertidos vinculados al turismo; en el caso de la cocaína no se descarta que proceda de cargamentos perdidos o arrojados al mar.

Para llegar a esta conclusión, se analizó muestras de sangre de 85 tiburones capturados en distintas zonas de la isla de Eleuthera. Los resultados fueron demoledores: 28 ejemplares presentaban rastros de estos compuestos. La cafeína fue la sustancia más frecuente, detectada en 27 tiburones. Además, se hallaron restos de paracetamol en tres individuos, diclofenac en otros tres y cocaína en dos. Ésta es la primera vez que se detectan este tipo de sustancias en los animales y se desconocen los efectos que pueden tener en ellos. Wosnick señaló que los tiburones afectados mostraron signos de cambios metabólicos, incluyendo niveles alterados de triglicéridos, urea y lactato, indicadores relacionados con el estrés.

Detectan cafeína y cocaína en tiburones de las Bahamas

Según los investigadores, es la primera vez que se documenta a nivel mundial la presencia de cafeína y acetaminofén en tiburones, así como los primeros indicios de cocaína y diclofenaco en estos animales en Bahamas. El área conocida como The Aquaculture Cage fue la que registró las mayores concentraciones de sustancias químicas en tiburones de arrecife del Caribe. Se trata de una zona muy frecuentada por embarcaciones turísticas y actividades de buceo, lo que podría estar directamente relacionado con los niveles de contaminación detectados

«Este estudio proporciona la primera investigación sobre la presencia de CEC seleccionados (acetaminofén, benzoilecgonina, cafeína, carbamazepina, ciprofloxacino, citalopram, clindamicina, cocaína, diclofenaco, fipronil, fluoxetina, nimesulida, piroxicam, sertralina, sulfametoxazol, triclosán, trimetoprima y tramadol) y sus posibles asociaciones con marcadores fisiológicos sistémicos de salud en el suero de cinco especies de tiburones muestreadas en hábitats costeros de la isla Eleuthera», detallan los investigadores.

Los científicos destacan que la presencia de estos compuestos evidencia el impacto de la actividad humana en el entorno marino, especialmente en áreas con una elevada presión turística. Wosnick lo resume así: «Estos contaminantes llegan al océano por el uso humano de medicamentos y drogas, que luego no se eliminan completamente en los sistemas de tratamiento de aguas y terminan en los organismos de diferentes seres vivos, con el riesgo de que acaben de vuelta en los estómagos de las personas».

Y añade: «Comprender cómo estos contaminantes afectan la fisiología de los tiburones y la salud de la población a largo plazo se vuelve primordial, no solo para salvaguardar un componente ecológico clave de los ecosistemas costeros, sino también para preservar los beneficios sociales y económicos que proporcionan».

En cuanto a los efectos en su salud, los investigadores detectaron alteraciones en triglicéridos, urea y lactato en tiburones con contaminantes, lo que evidencia un impacto fisiológico y refuerza la necesidad de actuar frente a la contaminación marina. Estas sustancias habrían llegado al mar por aguas residuales, actividad turística e incluso cargamentos de droga perdidos.

Contaminación de los océanos

«Se calcula que el 80 % de los contaminantes presentes en el medio marino proceden de la tierra. Algunas sustancias peligrosas, como los metales pesados tóxicos, los compuestos orgánicos persistentes (como los plaguicidas y los productos químicos industriales), los hidrocarburos y las sustancias radiactivas procedentes de actividades industriales, agrícolas, municipales y mineras, terminan pasando al medio marino por medio de las aguas superficiales y subterráneas», señala la International Atomic Energy Agency.

Podemos distinguir distintos tipos de contaminación marina que alteran el ecosistema:

La contaminación química consiste en la introducción de contaminantes nocivos en los mares, generalmente de origen humano. Incluso los productos farmacéuticos que ingerimos los seres humanos y que el organismo no procesa completamente, acaban en redes tróficas acuáticas.Estos contaminantes se liberan en el medioambiente y acaban llegando a mares y océanos de una manera u otra.

La contaminación biológica de las aguas es causada, principalmente, por la presencia de excrementos humanos o de origen animal, lo que provoca un desequilibrio importante en los ecosistemas acuáticos. Este tipo de contaminación marina también puede tener efectos negativos en la salud humana, causando incluso nuevas enfermedades infecciosas.

La contaminación acústica es la originada por la presencia de sonidos fuertes o persistentes procedentes de buques, dispositivos sonar y plataformas petrolíferas. En grandes masas de agua, las ondas sonoras se pueden propagar a lo largo de varios kilómetros, lo cual interrumpe la comunicación de muchos mamíferos marinos, como las ballenas o los delfines.

En 2050, según la estimación de la Fundación Ellen Macarthur, los océanos podrían contener más plásticos que peces.