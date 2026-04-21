El mundo de la interpretación está de luto. Patrick Muldoon, reconocido actor estadounidense, ha fallecido a los 57 años tras sufrir un infarto. A lo largo de su trayectoria profesional, que abarcó incluso más de tres décadas, Patrick se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión, especialmente en la década de los 90 del pasado siglo. De hecho, entre los proyectos más exitosos en los que ha participado, se encuentra nada más y nada menos que Melrose Place o, incluso, Days of our Lives. Lejos de que todo quede ahí, también será recordado por largometrajes como Starship Troopers.

Shana Muldoon-Zappa, hermana del fallecido, ha concedido unas declaraciones a TMZ, con las que compartió detalles de la forma en la que descubrieron el triste final del actor. Al parecer, el pasado domingo 19 de abril por la mañana, Patrick Muldoon decidió darse una ducha después de haber tomado un café con su novia en su casa de Beverly Hills. Al ver que tardaba demasiado, su pareja decidió ir hasta el baño para comprobar, de primera mano, si estaba todo bien. Fue entonces cuando lo encontró inconsciente en el suelo. Como es de esperar, rápidamente llamaron a los servicios de emergencia que, a pesar de que acudieron a toda prisa al domicilio del intérprete, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Todo sobre Patrick Muldoon

El estadounidense, originario de Los Ángeles, comenzó su carrera como actor mientras se encontraba en la universidad. De hecho, por aquel entonces, consiguió interpretar a Matt en ¿Quién es el jefe?, exitosa ficción. Después de graduarse, asumió un nuevo reto profesional, como fue el de dar vida a Jeffrey Hunter en Salvados por la campana.

Pero no todo quedó ahí, puesto que ese fue el gran punto de inflexión de su trayectoria. Y es que, con posterioridad, se le brindó la oportunidad de participar en otros tantos proyectos de gran éxito, como es Days of Our Lives, donde interpretó a Austin Reed entre 1992 y 1995, y también de 2011 a 2012. Además, durante varias temporadas, dio vida a Richard Hart en Melrose Place.

Más allá de su éxito en televisión, Patrick Muldoon también marcó un antes y un después por su participación en un gran número de películas, entre las que destaca Starship Troopers, en la que interpretó a Zander Barcalow. Por si fuera poco, participó en otros tantos filmes como son Deadlock, Vanquish, Dakota, Marlowe e, incluso, Murder at Hollow Creek.

Cabe destacar que su última película, en la que estuvo inmerso en los últimos meses, lleva por título Dirty Hans y cuyo estreno está previsto para finales de este año. Sin duda, una dura y triste pérdida para el mundo de la interpretación, especialmente en Estados Unidos. Descanse en paz.