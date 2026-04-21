Indra ha reforzado su posición como uno de los grandes actores de la Defensa europea tras consolidarse en el núcleo de los programas del Fondo Europeo de Defensa (EDF), donde no solo lidera iniciativas clave, sino que forma parte del core team en más del 90% de los proyectos en los que participa. Este posicionamiento estratégico permite a la compañía aspirar a captar hasta 2.000 millones de euros en fondos comunitarios en los próximos años.

La compañía española ha sido seleccionada en la última convocatoria para participar en 15 grandes proyectos de I+D, liderando dos de ellos, lo que la sitúa de nuevo como la empresa nacional con mayor presencia y entre las tres más relevantes del continente. En total, estos programas movilizan cerca de 799 millones de euros en financiación, consolidando el papel de Indra como uno de los pilares industriales del nuevo modelo de Defensa europeo.

En el núcleo del sistema europeo

Más allá de las cifras, el verdadero salto de Indra está en su peso dentro de la arquitectura industrial europea. Cada proyecto del EDF reúne a cerca de una veintena de compañías, pero solo un grupo reducido forma parte del núcleo de decisión y desarrollo. Es ahí donde Indra se ha posicionado de forma sistemática, integrándose en ese core team en la práctica totalidad de sus iniciativas.

Este liderazgo se traduce también en el peso de España dentro de estos programas, donde la participación nacional alcanza en torno al 20% en los proyectos en los que está presente la compañía. Un nivel que sitúa al país entre los principales actores en el desarrollo de las capacidades militares del futuro.

Desde 2017, Indra ha participado en más de 90 proyectos europeos de I+D en Defensa, liderando más de una decena de ellos, en una apuesta constante por la cooperación industrial impulsada por Bruselas y orientada a construir una base tecnológica común.

Radares y ciberdefensa

El liderazgo de Indra se apoya en su papel en tecnologías críticas. La compañía encabeza el desarrollo del radar multibanda 4D europeo dentro del programa SHIMBAD, un sistema clave para los futuros buques de combate y destructores del continente. En paralelo, lidera el proyecto ECC2, centrado en la mejora de las capacidades de ciberdefensa y mando y control en el ámbito digital.

Su presencia se extiende a prácticamente todos los dominios de la Defensa. Participa en programas de combate aéreo colaborativo y en el diseño de la nueva cabina de los cazas europeos, así como en el desarrollo de la nube de combate en los entornos aéreo, terrestre y naval. También trabaja en sensores optrónicos avanzados, sistemas de comunicaciones y plataformas terrestres de nueva generación.

En el ámbito espacial, Indra está implicada en proyectos de mantenimiento y extensión de vida útil de satélites, incluyendo operaciones de reparación y recarga en órbita, una de las líneas tecnológicas con mayor potencial de crecimiento en los próximos años.

A ello se suman desarrollos en simulación avanzada, capaces de integrar entornos reales y virtuales y monitorizar el comportamiento en ambos escenarios, una tecnología clave para el entrenamiento y la toma de decisiones en operaciones complejas.

Europa movilizará 130.000 millones para crear campeones industriales

El impulso de Indra se enmarca en el ambicioso plan de la Comisión Europea para reforzar la autonomía estratégica del continente. A partir de 2028, Bruselas prevé destinar cerca de 10.000 millones de euros anuales a estos programas, con el objetivo de movilizar hasta 130.000 millones de inversión en Defensa.

En este contexto, la compañía española aspira a captar fondos en todas las líneas: sistemas navales, terrestres, aéreos, radar, misiles y espacio. Las previsiones apuntan a que España debería de recibir al menos 1.000 millones de euros, aunque en el sector se da por hecho que Indra intentará duplicar esa cifra gracias a su posicionamiento privilegiado.

Uno de los elementos clave del modelo es la propiedad intelectual: las patentes generadas en los proyectos permanecen en manos de las empresas, de forma individual o compartida, lo que garantiza retornos industriales a largo plazo. Además, las tecnologías desarrolladas podrán exportarse posteriormente si así lo deciden los países participantes.