La expansión de Indra en Asturias para ampliar su producción de blindados con la compra del taller Barros (Langreo) de Duro Felguera ha topado con Hacienda. Además, porque Indra quiere el taller de Barros para instalar en Asturias su segunda fábrica de blindados, tras comprar también a Duro Felguera en 2025 las instalaciones conocidas como el Tallerón (Gijón), pero ofrece menos de cinco millones de euros por estas instalaciones, según explican fuentes conocedoras de la situación.

Indra compró el año pasado por 3,6 millones de euros el Tallerón para convertirla en la fábrica de blindados «más avanzada de Europa» y ahora está interesada en ampliar su presencia en Asturias con la adquisición del taller de Barros, en Langreo.

Pero Indra ha ofrecido hasta ahora menos de cinco millones por las instalaciones, algo que en Duro Felguera se niegan a considerar. Primero, porque los mexicanos dueños de la ingeniería asturiana quieren vender este activo a precio de mercado, es decir, entre 15 y 20 millones de euros. Se da la circunstancia de que Duro Felguera se encuentra en concurso de acreedores y el 23 y 24 de abril defiende ante el juez su Plan de Viabilidad.

Pero, además, es que el activo que quiere Indra se encuentra pignorado para los avales con diversos pleitos que tiene la firma con Hacienda. Esto significa que la posible venta del taller de Barros se complica -se necesita el permiso del avalista para venderlo- y más aún si es por un precio inferior a los 10 millones de euros por los que está empeñado.

Duro Felguera acumula una serie de investigaciones y revisiones por los impuestos de años anteriores con la Agencia Tributaria, algo habitual. Tiene abiertos procesos por el Impuesto de Sociedades, IVA e IRPF, según explica en su informe financiero.

Uno de ellos es de 123 millones de euros por un proceso de investigación y comprobación del Impuesto de Sociedades de los años 2010 a 2012. Fruto de ese proceso, la Agencia Tributaria concluyó un acuerdo de liquidación por esa cantidad, 123 millones, que se fundamenta en las «discrepancias de Hacienda en relación con la aplicación por Duro Felguera de la exención sobre las rentas procedentes del extranjero obtenidas por Uniones Temporales de Empresas que operen en el extranjero», según explica la compañía en su informe anual.

La firma no se ha apuntado ningún pasivo por estos pleitos, pero sí ha conseguido acuerdos de suspensión de deuda por los que tiene activos en garantía.

Los talleres de Barros, un espacio de 80.000 metros cuadrados con un siglo de historia, podrían venderse en cualquier caso con el permiso de los avalistas pero siempre que el precio pagado por Indra sea superior a lo que ofrece actualmente para que los mexicanos dueños de la compañía acepten.

Diferentes actores de Asturias han presionado a Duro Felguera para que haga un esfuerzo y venda el taller de Barros a Indra, aunque sea por menos dinero. Los sindicatos de la firma, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo y también el alcalde de Langreo, Roberto García, han instado a la ingeniería a que llegue a un acuerdo de venta con Indra.

La situación de Indra ha cambiado tras la salida del presidente, Ángel Escribano, a primeros de abril, aunque los planes de convertirse en un campeón nacional de Defensa y competir con sus homólogos europeos son los mismos con Ángel Simón al frente. José Vicente de los Mozos se mantiene como consejero delegado.