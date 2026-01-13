La zoología pone el grito en el cielo: solo quedan 142 ejemplares de este animal en España y ya piden medidas

La ausencia de ciertos animales puede dejar un hueco en sus ecosistemas. Eso es lo que está pasando ahora mismo en varios ríos del norte de España con el visón europeo.

En los últimos años, biólogos y conservacionistas han alertado sobre una caída alarmante de esta especie clave para nuestros ecosistemas fluviales. El problema ya no es solo que esté en peligro, sino que su supervivencia pende de un hilo muy fino.

El punto de partida es un estudio de la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti, que analiza el estado actual del visón europeo en España. Lo que han encontrado explica por qué la comunidad científica habla abiertamente de colapso poblacional y de una situación límite.

Qué han encontrado los investigadores sobre los ejemplares de este animal en España

El dato central es demoledor: en España quedan solo 142 visones europeos. El número sale de un muestreo nacional realizado en otoño de 2022 mediante trampas de pelo, una técnica no invasiva que permite identificar individuos a través de análisis genéticos.

Hasta hace no tanto se pensaba que la población ibérica rondaba los 500 ejemplares, pero la realidad es muy distinta. El estudio, publicado en marzo de 2024, sitúa la cifra real entre 130 y 157 animales.

La mayoría de estos visones se concentran en la cuenca alta del río Ebro y en algunos de sus afluentes. Aparecen en zonas de Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón y puntos muy concretos de Burgos y Soria. Ríos como el Zadorra, el Arga, el Ega o el Najerilla siguen siendo refugios, pero cada vez más frágiles.

El análisis genético permitió identificar al menos 87 individuos distintos, con más hembras que machos, un detalle no menor, ya que el equilibrio entre sexos y la diversidad genética son importantes para que una especie pueda recuperarse.

En solo una década, la población ha caído entre un 70 % y un 80 %. Por eso, el visón europeo fue declarado en situación crítica en España en 2018. Desde entonces, la tendencia no ha mejorado.

Un golpe duro para la fauna ibérica

El visón europeo es uno de los mamíferos más amenazados de Europa y su desaparición sería un fracaso colectivo en conservación animal.

Durante siglos, el visón sufrió una caza intensiva por su piel. Más tarde llegó la destrucción de los ríos: canalizaciones, industrialización, pérdida de vegetación de ribera y contaminación por pesticidas y metales pesados. A todo eso se sumó la llegada del visón americano, una especie invasora que compite y desplaza al europeo.

El resultado ha sido el aislamiento genético y una población cada vez más pequeña y vulnerable. Según los expertos, se trata de uno de los casos más dramáticos de extinción de fauna en Europa occidental.

Las soluciones existen, pero requieren constancia y una visión integral. Restaurar riberas, frenar canalizaciones, controlar al visón americano, reforzar la cría en cautividad y vigilar ejemplar a ejemplar son medidas ya en marcha, aunque insuficientes.

El gran interrogante sigue abierto: cómo es posible que, tras décadas de inversión y proyectos de conservación, la especie esté hoy más cerca de desaparecer que de recuperarse.