Parece inofensivo, pero este caracol gigante es una dañina plaga que está devastando la isla de Hawai

Los caracoles no siempre son inofensivos y así lo demuestra el caso de la reciente invasión de una especie de caracol gigante en Hawái, considerado ahora como una amenaza biológica. Y es que en ecosistemas aislados, la llegada de especies externas suele tener efectos amplificados, especialmente cuando no existen depredadores naturales que frenen su expansión.

Desde mediados del siglo XX, este caracol gigante ha sido objeto de programas de control, alertas sanitarias y estudios científicos. Sin embargo, el problema no se limita al daño visible en jardines o cultivos, sino que se extiende a la pérdida de biodiversidad y a riesgos menos evidentes que han marcado un antes y un después en la gestión ambiental de Hawái.

¿Cómo llegó la invasión del caracol gigante a Hawái y por qué es «devastador»?

El comienzo de esta historia se da con la introducción del caracol gigante africano (Achatina fulica) en Hawái, en el año 1936. Las investigaciones apuntan a que llegó de forma accidental, asociado al equipaje personal y al envío de correo, en una época en la que los controles fitosanitarios eran limitados. Durante dos años, su presencia pasó inadvertida.

La detección oficial no se produjo hasta 1938, cuando las poblaciones ya se habían establecido en varios puntos. Este retraso resultó determinante.

El clima cálido y húmedo del archipiélago, unido a la escasa resistencia ecológica frente a invasores, facilitó una rápida expansión. En entornos insulares, esta combinación suele acelerar la consolidación de especies foráneas.

La cuestión aquí es que este caracol africano presenta un perfil de alto riesgo biológico. Se trata de un consumidor generalista, capaz de alimentarse de más de 500 tipos de plantas, lo que le permite sobrevivir tanto en zonas urbanas como rurales. Así, huertas, jardines, áreas verdes y cultivos se convierten en fuentes constantes de alimento. Dicho de otra manera: se lo come todo.

A esta capacidad se suma su elevada tasa reproductiva. Puede vivir hasta nueve años y poner cientos de huevos al año, incluso tras un único apareamiento. Además, la dispersión por acción humana ha sido clave: el transporte de suelo, mercancías y materiales agrícolas facilita el desplazamiento de huevos e individuos sin ser detectados.

¿Cuál es el impacto económico y ambiental que genera este caracol gigante?

La presencia del Achatina fulica en Hawái ha generado daños directos sobre la vegetación y los cultivos, con pérdidas económicas sostenidas en el tiempo. Plantaciones agrícolas, parques y jardines requieren un control constante para evitar su proliferación.

Y desde luego, el problema va más allá del ámbito agrícola. Este molusco raspa superficies en busca de calcio, lo que provoca deterioro en estructuras, revestimientos y materiales de construcción.

Como resultado, los costes de mantenimiento y erradicación se han incrementado, especialmente en regiones húmedas, donde el refugio natural favorece su supervivencia.

El control biológico que agravó la crisis del caracol gigante africano

En 1955, las autoridades optaron por una estrategia de control biológico introduciendo el caracol lobo rosado, un molusco carnívoro destinado a reducir las poblaciones del caracol gigante africano. La medida, impulsada por el Departamento de Agricultura de Hawái, parecía coherente desde el punto de vista técnico.

Sin embargo, el depredador no se limitó al invasor. También comenzó a alimentarse de caracoles autóctonos, muchos de ellos endémicos.

El impacto sobre la fauna nativa fue severo. Hawái contaba con más de 750 especies de caracoles terrestres, y en algunas familias la pérdida alcanzó entre el 60% y el 90%, configurando un escenario de colapso ecológico a largo plazo.

¿Este caracol es peligroso para la salud?

El caracol gigante africano no solo representa una amenaza ambiental. Organismos como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) lo señalan como vector intermediario del nematodo Angiostrongylus cantonensis, asociado a la meningoencefalitis eosinofílica.

Esta enfermedad, aunque poco frecuente, ha reforzado la necesidad de vigilancia sanitaria.

Además, puede transportar bacterias como Aeromonas hydrophila, que afecta especialmente a personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Por este motivo, las medidas de control incluyen evitar el contacto directo y extremar la precaución en zonas cercanas a viviendas y huertas.