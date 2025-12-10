El misterioso pájaro que confunde a los expertos: imita el sonido de una motosierra y deja en shock a los ornitólogo

La Lira Soberbia es, probablemente, una de las aves más singulares del reino animal gracias a su asombrosa capacidad para imitar sonidos no sólo de otras aves o animales, sino también de maquinaria, sonidos creados por humanos, y casi cualquier ruido que escuche en su entorno. Se trata de un pájaro terrestre originaria del sureste de Australia, perteneciente a la familia Menuridae, y su tamaño es similar al de un faisán.

El macho destaca especialmente por su cola: durante las exhibiciones de cortejo despliega unas plumas únicas, que forman una especie de «abanico» que curvan hacia adelante, sobre su cabeza, creando una estructura elegante y muy llamativa. Junto con su danza, sus aleteos y su canto, crea un espectáculo visual y auditivo que lo convierte en uno de los cantores más complejos del mundo animal.

Lira Soberbia, la mejor ‘imitadora’ del mundo

No, no es un montaje. Se trata del ave lira soberbia (Menura novaehollandiae), también conocida como ave lira real es una especie de ave paseriforme de la familia Menuridae endémica del sudeste de Australia 🇦🇺 que habita los bosques de Victoria y los de Queensland. Como las demás aves australianas (como el emú) el ave lira soberbia es un símbolo popular, e incluso se ve en la moneda australiana de diez céntimos. Se alimenta principalmente de animales pequeños, los cuales caza sobre el suelo del bosque. Sus acertadas imitaciones se deben a su gran registro vocal y su memoria retentiva, que les permite procesar y modificar su voz para imitar sonidos de herramientas, humanos e incluso otros animales.🐦

En cuanto a su alimentación, este ave se alimenta principalmente de insectos, arañas, lombrices y otros invertebrados que encuentra rastreando el suelo entre la hojarasca. Aunque técnicamente pueden volar, cuando detecta un determinado peligro, lo habitual es que huya corriendo y sólo recurra al vuelo como último recurso.

Pero lo que realmente ha hecho famosa a la Lira Soberbia es su canto. Más del 70 – 80 % de su repertorio vocal lo componen imitaciones de otros sonidos: de otras aves, de animales, pero también de sonidos artificiales creados por humanos, como motosierras, alarmas de coche, motores, cámara de fotos… Este «talento» no es fruto del azar, sino de su aparato vocal, que es extraordinariamente complejo.

Durante la época de celo (que suele ir de junio a agosto) los machos pueden cantar durante varias horas al día, combinando su propia «canción de lira»con fragmentos de cantos de decenas de otras especies. Algunos estudios estiman que pueden imitar los cantos o llamadas de unas 20‑25 especies distintas.

Además, según varios estudios, estas imitaciones podrían tener una función en la selección sexual: para una hembra, un macho que demuestra ser capaz de reproducir una gran variedad de sonidos (naturales y artificiales) podría representar una señal de buena salud, destreza, inteligencia y adaptabilidad.

Pero hay algo aún más intrigante: cuando un macho de Lira Soberbia está en su «montículo» de exhibición y una hembra intenta marcharse sin aparearse. el macho recurre a otra estrategia: imitar los sonidos de alerta ante un depredador. Esto, lejos de asustar a la hembra, parece persuadirla de quedarse junto al macho.

A simple vista, uno podría pensar que un pájaro «cantor» puede imitar cantos de otros pájaros, lo cual es relativamente frecuente entre los paseriformes. Pero que un pájaro pueda reproducir sonidos mecánicos con una fidelidad que engaña al oído humano, va más allá de lo habitual.

Según un estudio reciente, los machos mantienen una selección muy precisa de qué sonidos imitar cuando están cortejando: no copian de forma indiscriminada todo lo que oyen, sino que seleccionan los sonidos cuidadosamente.

«El pájaro lira es conocido por su extraordinaria capacidad de imitación: puede reproducir los cantos de hasta 20 especies diferentes de aves, pero su exhibición de cortejo alcanza un nivel aún más sorprendente al imitar ruidos humanos, como los de una obra en construcción. Una curiosa historia de principios del siglo XX relata que un polluelo criado en cautiverio en Nueva Inglaterra, Nueva Gales del Sur, aprendió a reproducir los sonidos del flautista que vivía en la casa, mostrando su increíble plasticidad vocal. Además, los pájaros lira desempeñan un papel clave en los ecosistemas, ya que al buscar alimento entre los invertebrados mueven grandes cantidades de suelo, contribuyendo al reciclaje y aireación del sustrato forestal», detalla SBS Australia.