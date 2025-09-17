Naturaleza

Los expertos, en alerta por el declive de la fauna asturiana: salmones, osos pardos y lobos bajo mínimos

Oso pardo. Foto: Fundación Oso de Asturias.
Lo que antes era refugio de especies emblemáticas, hoy refleja un paisaje en el que el equilibrio ecológico se tambalea.

Entre trampas ilegales, capturas insignificantes y decisiones políticas polémicas, los expertos advierten que la biodiversidad asturiana atraviesa una crisis sin precedentes que amenaza con transformar su identidad natural.

Declive de la fauna en Asturias: alerta por la pérdida de biodiversidad

La aparición de osos muertos en Somiedo y Belmonte de Miranda ha encendido las alarmas. La Fundación Oso Pardo, FAPAS y la Coordinadora Ecoloxista coinciden en que se repite un patrón de muertes, síntoma de un problema estructural.

El retroceso no se limita a los osos. El salmón atlántico se encuentra al borde de la desaparición, la anguila europea apenas aparece en los cauces, y el lobo ibérico se ve atrapado en un conflicto político que amenaza su supervivencia. Según el medio Nortes, la combinación de factores humanos, climáticos y de gestión deficiente está detrás de este deterioro.

Oso pardo en Asturias: una especie en peligro por furtivismo y falta de control

El oso pardo, símbolo del Principado, sufre un aumento de muertes por lazos ilegales para jabalíes, trampas indiscriminadas que afectan a diversas especies. Según testimonios recogidos por Nortes, también se han detectado casos de furtivismo armado en parques naturales.

Maritxu Ameigeiras, de Ecoloxistes n’Aición, y el consultor ambiental y coordinador de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, Ernesto Díaz, señalan que la fragmentación del hábitat, el incremento de visitantes y la ausencia de una gestión coordinada agravan la situación. A ello se suma una guardería ambiental cada vez más desmotivada por la falta de recursos.

Salmón atlántico y anguila europea en Asturias: especies en peligro crítico

La situación del salmón atlántico es aún más dramática. En 2025 apenas se contabilizaron 125 capturas, frente a los miles registrados en los años 50. Al estar en el límite meridional de su distribución, las poblaciones son muy vulnerables al calentamiento global y a la degradación de los ríos.

Los ecologistas piden declarar al salmón especie en peligro y aplicar una moratoria total de pesca. Díaz denuncia además la paradoja de la anguila: en la subasta en San Juan de la Arena apenas alcanzó 80 gramos, mientras que en el festival gastronómico local ofrecía raciones a precios desorbitados.

Lobo ibérico en Asturias: un conflicto entre la conservación y la presión política

El lobo, con unos 300 ejemplares frente a 400.000 cabezas de ganado, se ha convertido en el epicentro de la confrontación entre el sector rural y la administración. El Gobierno asturiano ha autorizado el control de 53 individuos, una medida que, según Díaz, responde más a intereses políticos que a criterios técnicos.

Además, Asturias se ha unido a 12 comunidades autónomas para pedir a la Comisión Europea rebajar la protección legal del lobo, contradiciendo su imagen de «paraíso natural». Para los especialistas, la falta de una estrategia de conservación a largo plazo amenaza la viabilidad de la especie.

Los expertos coinciden en que si no se adoptan medidas contundentes y coordinadas, las especies más reconocibles podrían desaparecer. Su desaparición supondría un vacío ecológico y cultural difícil de reparar, alejando a Asturias de su proyección como verdadero «paraíso natural».

