El árbol europeo más antiguo de su especie está en Cádiz y siempre pasa desapercibido para los turistas

Cádiz es conocida por sus carnavales y su legado romano y fenicio. No obstante, entre sus plazas y calles estrechas se esconde un árbol extraordinario que supera un siglo de vida y que ostenta el título de ser el más antiguo de su especie en Europa.

Este coloso vegetal ofrece un espectáculo natural, aunque para muchos turistas pasa desapercibido. ¿Quieres saber cuáles son sus características y dónde puedes observarlo?

El metrosidero más antiguo de Europa se encuentra en Cádiz

Al entrar en el Parque Genovés, muchos visitantes se concentran en sus fuentes y paseos, pero hay árbol que merece toda la atención: el Metrosideros excelsa, también conocido como Metrosideros tomentosus en clasificaciones antiguas.

Según registros históricos, este metrosidero gaditano es uno de los primeros introducidos en Europa y, por tanto, el más antiguo que se conserva en el continente.

Este árbol, originario de Nueva Zelanda, se aclimató a la costa gaditana, donde los vientos marinos y la salinidad no han logrado afectar su desarrollo. Además, muchos metrosideros vendidos en viveros europeos hoy en día descienden genéticamente de este ejemplar, lo que lo convierte en un referente botánico continental.

El «Árbol del Hierro»: un gigante resistente frente al viento y la sal

Según informa el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, el nombre científico del árbol proviene del griego: metra (corazón) y sideron (hierro), haciendo alusión a la dureza de su madera. Esta característica le ha otorgado el sobrenombre de «Árbol del Hierro», reflejando su resistencia al viento, la sequía y la salinidad costera.

Su aspecto es igualmente llamativo: troncos múltiples, ramas retorcidas y raíces fibrosas rojas que cuelgan entre la densa copa perenne, más ancha que alta. Las hojas presentan un contraste curioso: verdes y brillantes en el haz, blancas y vellosas en el envés.

Pohutukawa: el árbol de Navidad que florece en verano en Cádiz

En su tierra natal, Nueva Zelanda, se le conoce como Pohutukawa, un nombre maorí que evoca la bruma marina que rodea su hábitat. Sus flores rojas y plumosas brotan en diciembre, coincidiendo con la Navidad, lo que le valió el apodo de «Árbol de Navidad».

En Cádiz, su floración se ajusta al hemisferio norte y se produce entre mayo y junio, ofreciendo un espectáculo diferente pero igualmente impactante.

Dónde encontrar otros metrosideros en Cádiz y disfrutar de su belleza

Aunque el ejemplar del Parque Genovés es el más antiguo y monumental, Cádiz alberga otros metrosideros jóvenes que destacan por su belleza. Estos son algunos de ellos:

Alameda Apodaca.

Paseo de Canalejas.

Jardines del Paseo de Carlos III.

Calle Rochester.

Barrio de la Laguna y Cortadura.

Estos árboles, capaces de alcanzar hasta mil años de vida, son testigos de la historia gaditana y un recordatorio de que la ciudad conserva ruinas y monumentos únicamente, sino también tesoros naturales.

Su presencia discreta contrasta con su enorme valor histórico y científico, convirtiéndolo en un elemento clave del patrimonio natural urbano.

Especialistas en botánica y jardinería lo consideran un ejemplo excepcional de adaptación vegetal, además de una pieza viva que conecta a Cádiz con las rutas marítimas y científicas del siglo XIX europeas, comerciales y culturales de gran relevancia histórica internacional.