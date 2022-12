Tite se marcha de Brasil sin pedir perdón y echando la culpa a los jugadores

Tite dio por concluida su etapa como entrenador de la selección brasileña en una rueda de prensa muy tensa donde se puso a la defensiva. El decepcionante resultado de la canarinha en este Mundial –donde ha vuelto a caer en cuartos de final– ha dejado señalado al técnico, quien quiso repartir las culpas en un acto poco noble.

«Soy el mayor responsable de este fracaso. No soy un hipócrita, pero hay parte de culpa para todos y mis jugadores también la han tenido porque no han rendido al nivel. Esto es el fútbol. A veces pierdes, a veces ganas. Todos tenemos la culpa. Para mí es muy difícil porque se termina mi ciclo aquí», dijo el técnico muy enfadado porque sus compatriotas dudaron de su planteamiento cambiando a Vinicius en el minuto 60.

Tite anunció hace un año y medio que dejaría el equipo tras perder la Copa América en Maracaná contra Argentina y ha mantenido su promesa. «Quería hacer un ciclo completo de cuatro años para intentar ganar el Mundial. La otra vez cogí el equipo en 2016 y no me dio tiempo a hacer la transición. Ahora he dejado una selección con mucho potencial para el futuro. Mantengo mi palabra y hay muchos buenos profesionales que me pueden sustituir», aseveró.

El técnico indicó que poco o nada se puede hacer cuando un rival anota un gol a cuatro minutos del final. «No hay trabajo psicológico que hacer. Es fútbol y tenemos que aceptarlo como viene. Ellos han tenido un impulso extra que nosotros no hemos tenido. Me voy dolido, pero contento porque considero que hice un buen trabajo», aseveró.

Brasil lleva cinco ediciones sin conseguir ganar un Mundial y parece que la generación liderada por los Neymar, Casemiro y compañía han perdido su gran oportunidad. Veremos si en Estados Unidos pueden confirmar un favoritismo que en el día D contra Croacia les pesó y de qué manera.