Tebas tenía montada su Asamblea mundialista desde hacía meses y se la ocultó a Madrid y Barça

Real Madrid y Barcelona no salen de su asombro con Javier Tebas y sus tejemanejes. El presidente de la Liga les notificó la pasada semana una Asamblea General Extraordinaria de elevada importancia en Dubai donde se van a firmar cambios estatutarios en la competición. Los clubes que más relevancia tienen en la competición han señalado que dicha reunión es «ilegal» en sendos comunicados y que no comprenden la realización de semejante dispendio que costará un buen pellizco a una organización que este año dio pérdidas.

El objetivo de Tebas y sus lacayos, por supuesto, no es otro que justificar su presencia en el Mundial de Qatar, donde ya han anunciado una rueda de prensa en Doha para las 14 horas del día en el que España se juega su continuidad en la competición mundialista frente a Marruecos. El presidente de la Liga se vio obligada a cambiar la convocatoria inicial que había hecho el lunes 5 de diciembre al contraprogramarse con una comparecencia de prensa de Luis Enrique.

La Liga sufragará con sus fondos propios un viaje donde ya se han reservado 150 entradas para el partido contra Marruecos. Todo comenzará el fin de semana anterior con una expedición viajando en vuelo chárter a Dubai para hacer la Asamblea y posteriormente algunos de ellos participarán en un congreso de nula relevancia en el mundo del fútbol como el World Corporate Summit. No en vano, es la primera vez que se celebra.

Tebas, bajo recomendación de su amigo Bernard Caiazzo presidente del Saint Etienne francés, lo vestirá todo como una reunión que era necesaria hacer y donde muchos de sus dirigentes –incluido él– acudirán a este irrelevante World Corporate Summit para justificar el viaje a Dubai. La Liga, no en vano, es patrocinadora del evento.

La doble moral de Tebas

Lo más increíble de todo es que Tebas, el CEO del Villarreal Fernando Roig o la directoria de la Liga en territorios MENA llevaban anunciados desde el 12 de julio cuando el congreso hizo pública una nota de prensa sobre los asistentes. Destaca que ningún dirigente de la Premier League o la Bundesliga acudirá a este evento en el que la Liga sí lo va a dar todo por justificar un fin de semana largo en Oriente Medio lejos del frío de la península.

«La Liga no considera este viaje un despilfarro, sino muy al contrario una inversión para continuar con el crecimiento y desarrollo internacional de los clubes a partir de participar en eventos de sobrados interés como Investopia –el nombre que le han puesto desde la organización al irrelevante World Corporate Summit–», dijo la patronal de clubes en un comunicado tras el rechazo unánime de Real Madrid y Barcelona.

Al presidente de la Liga poco o nada le ha importado la ruina de sus clubes hipotecados a CVC o el evidente retroceso de la competición frente a otras ligas europeas, Tebas ha querido premiar a sus fieles con un viaje de ensueño a Dubai –donde ahora tampoco son las habitaciones nada baratas– y posteriormente a Doha para asistir al Mundial.

Es sorprendente la doble moral de un Tebas que nunca ha tenido una buena palabra para el evento como demostró en su última comparecencia pública. «Yo no hubiera hecho un Mundial en Qatar como no lo hubiera hecho en Arabia Saudí, hay unos principios de derechos humanos que hay que respetar. Tampoco tenemos que poner en todos los lugares ser los adalides de dónde está la raya pero aquí está claro que los derechos humanos no se cumplen», dijo. Luego le ha faltado tiempo para venirse a Qatar para tener satisfechos a los 42 clubes que le sostienen en el poder mientras la Liga se marchita. Esperemos que no se encuentre con su amigo Nasser Al-Khelaifi.