Los secretos de la selección española: dónde duermen, las prohibiciones de Luis Enrique…

El debut de la selección española en el Mundial de Qatar 2022 está a punto de producirse y los secretos sobre el grupo de 26 convocados por Luis Enrique Martínez son uno de los grandes alicientes que rodean a la concentración. El seleccionador siempre se ha distinguido por tomar decisiones vanguardistas, que eleven el techo de un equipo sin estrellas mundiales consolidadas, pero con una mezcla de veteranos y noveles que pueden dar mucho juego en un torneo corto y sin favorito claro como el que vivimos en Qatar.

¿Pueden usar el móvil por las noches?

En el Mundial de Rusia 2018, los jugadores de la selección española contaron quizá con demasiada libertad para sus actividades y también en el uso de los móviles, lo cual, junto al cambio de última hora de entrenador, pudo descentrarles y llevarles a un resultado negativo. Cuatro años después, y como ha sucedido desde su llegada, Luis Enrique ha suprimido, entre otras cosas, la utilización del móvil en comidas y cenas, en pos de la convivencia de grupo. Una vez en sus habitaciones, los jugadores sí podrían utilizar la tecnología, sobre todo para dirigirse a sus familias.

«Nosotros desde que llegamos el móvil está permitido en muchas de las situaciones, pero en la comida no se utiliza. En el resto normalidad. Antes del partido pueden ir con el móvil. Me parece una herramienta que hay que controlar», comentaba Luis Enrique en sus directos previos al Mundial de Qatar.

¿Qué no pueden hacer durante su estancia en Qatar?

La concentración de la selección española es justamente eso, una concentración de equipo, de grupo, durante una cita de máxima importancia. El Mundial de Qatar es el gran objetivo del año para un grupo que quiere hacer historia, por lo que los jugadores están limitados a ir por su cuenta y tener actividades de ocio más allá de las planeadas por el staff técnico. Luis Enrique acostumbra a controlar a los jugadores, pero con una mano izquierda en la que el secreto es plantear todo lo que se haga en grupo de forma atractiva y diferente.

¿Pueden beber alcohol los jugadores de España?

La respuesta, coherente y contundente, es que no, no pueden hacerlo y menos en un Mundial, pero en su primera comparecencia como streamer, Luis Enrique desveló alguno de los secretos y dejó un resquicio a la normalidad dentro de la lógica. Hablando de su alimentación y de la de los jugadores, el asturiano comentó que les deja, si quieren, tomarse una copa de vino a los miembros de la convocatoria. «No tiene ningún sentido poner normas ridículas. Qué sentido tiene prohibirle a un jugador que tome una cerveza si luego en su casa se toma cinco. Prefiero una cerveza a una Coca-Cola», añadió el seleccionador, quien reconocería que a él, además de tomarse una cerveza, le gusta el café como buen ciclista, aunque no abusa de ello.