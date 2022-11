Richarlison la lía antes del Mundial: «Voy a comprarme una isla y llenarla de mujeres»

Son pocas las horas que quedan para que el Mundial de Qatar eche a rodar, pero son numerosas las polémicas que se han ido produciendo en los últimos días sobre este gran acontecimiento. Una de ellas ha sido a raíz de unas declaraciones que ha hecho Richarlison sobre el que es uno de los sueños que tiene cuando este se retire. «Voy a comprar una isla y quedarme allí con un montón de mujeres, como esa foto de Ronaldinho», comentó entre risas el delantero de la canarinha.

El delantero del Tottenham, que fue fichado este mismo verano por el club inglés a una razón de unos 70 millones de euros, no ha comenzado de la mejor forma la temporada ya que en los 10 primeros encuentros de la Premier League no ha sido capaz de inaugurar el casilleros de goles. No obstante, y pese a este inicio algo titubeante, es uno de los jugadores más utilizados por Tite y todo hace indicar que así sea en esta Copa del Mundo.

Brasil buscará volver a reinar en el mundo y lograr la sexta estrella de su historia. Su última victoria en un Mundial fue en 2002, hace 20 años, con un Ronaldo Nazario en modo estelar. Ahora, ponen todas sus esperanzas en Neymar, Vinicius y compañía, pero no será nada fácil, ya que otras selecciones como Argentina o Francia parten también como las otras grandes favoritas para hacerse con este atípico Mundial de Qatar.

Y es que este comentario ha sido muy criticado en redes sociales tildándole de machista, donde se ha hecho eco de este pequeño extracto de la entrevista realizada para un medio de su país. Ahora, tratará de hacer un gran papel en el Mundial para convertir esas críticas que se han producido en las últimas en halagos. La andadura de Brasil dará comienzo el próximo jueves 24 de septiembre contra Suiza, en un duro y difícil grupo donde ha quedado encuadrado con Suiza y Camerún, a parte de los serbios.