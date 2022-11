Azpilicueta: «El listón es estar hasta el último día»

César Azpilicueta fue el primer jugador de la selección española que atendió a los medios de comunicación en el campo base del combinado nacional en Qatar. El defensa es uno de los pesos pesados del vestuario y uno de los pocos jugadores que saben lo que es jugar varios mundiales del equipo de Luis Enrique.

Llegada de Balde

«Lo primero es que me gustaría mandarle muchos ánimos a Gayà, que ayer fue un día muy triste. Trataremos dar el máximo también por él. Ahora llega Alejandro, que estaba con la Sub-21. No le conozco, pero por lo que he visto es físico y un peligro cuando arranca. El grupo le va a dar la bienvenida en cuanto llegue».

Veteranía

«Si es joven porque es muy joven y si es veterano porque es veterano. Cada uno tenemos un rol. Siempre recordaré a Gavi cuando llegó con 17 años a la Liga de Naciones. Yo a su edad no tenía ese atrevimiento. Es un motivo de orgullo ver como llegan los jóvenes y como se nutren de las categorías inferiores».

La diferencia

«Las dos experiencias anteriores no fueron las soñadas, pero el fútbol nos está dando otra oportunidad. En los anteriores mundiales la diferencia es que sólo queda Busquets de los campeones del mundo. Tenemos que estar unidos, sabemos que el fútbol cada día es más competitivo y ojalá podamos mejorar las ediciones anteriores en las que disputé un Mundial».

La defensa

«La defensa siempre es la parte donde menos errores se puede cometer. Si algo se ha caracterizado este equipo es que jugamos como un bloque. Como defensa tengo esa extra de responsabilidad para no conceder goles. Los últimos campeonatos del mundo se definen por márgenes muy pequeños. Siempre hay margen de mejora, pero creo que como la Selección intenta defender siempre muy alto, aunque cometemos fallos, es una de las menos goleadas».

Ambiente

«Algunos lo vimos, a ver esta noche. Seguro que lo estáis esperando y yo también. Yo estuve dos años fuera y me incorporé justo en la Eurocopa. Vi un ambiente que no había visto antes. Logramos conectar a la gente y nos quedamos a un pasito de la final de la Euro y perdimos la Liga de Naciones en la final».

Luis Enrique

«Es como es y no lo voy a descubrir. Como jugadores percibimos esa confianza que transmite en la idea de juego. Siempre jugamos igual independientemente del resultado. Las ideas son claras y siempre intenta ayudar y proteger al grupo. Tenemos un equipo joven, pero muchos han jugado partidos de gran nivel».

Aclimatación

«Es espectacular. Mi más sincera enhorabuena a la Federación y a la gente que ha venido aquí tantas veces para que todo esté perfecto».

Directo de Luis Enrique

«Es natural. La gente espera cosas diferentes y nos tenemos ir adaptando. Se trata de hablar de una forma natural».

Calor

«Solecito y un poco de calor, vengo de Londres, no me puedo quejar».

Keylor Navas

«Es un entrenador con experiencia, de un gran nivel. Intentaremos darle trabajo y ojalá nos salga un buen partido».

Sin alcohol

«No son decisiones que tomamos nosotros. Se ha decidido así y nada más que decir».

Ansu Fati

«Es un jugador desequilibrante. Tiene cosas diferentes que puede aportar al equipo. Es muy joven, pero tiene atrevimiento. Por supuesto que tenemos jugadores de diferentes arriba y Ansu puede marcar la diferencia».

Generación joven

«Lo que más me sorprende es el atrevimiento, como encaran el partido, no se arrugan y es un gusto verles tan preparados para su edad. Cada vez empiezan antes. Alguno va a tener 18 o 19 años y han estado en una Eurocopa y un Mundial. Ya pasó con jugadores como Ramos o Cesc y ahora tenemos a Pedri, Gavi, Nico, etcétera».

Debut

“Cualquier partido es complicado. En el primero empezamos todos con cero puntos. Intentaremos jugar todos de la misma manera. Son muy competitivo e intentaremos imponer nuestro ritmo. Los últimos debuts no han sido los resultados que queríamos”.

Ganar el Mundial

«Significaría muchísimo. Es una magnífica oportunidad que tenemos. Sabemos que es muy complicado. En 2010 lo disfruté como aficionado y he podido jugar dos más que nos salieron como queríamos».

El listón del vestuario

“El objetivo es el mismo. Queremos jugar siete partidos. Viví mi debut en el Mundial y no fue lo que quisimos. Esos pequeños detalles te marcan un campeonato del mundo, pero también se preparan. En eso estamos. Sabemos que los pequeños detalles marcan la diferencia y el listón es estar hasta el último día, pero vamos a ir paso a paso”.

Alemania

“Es muy potente. En el equipo tengo varios ex compañeros. Rüdiger es un defensa muy completo que le pudimos disfrutar durante cinco años en el Chelsea. España y Alemania somos rivales y cada uno iremos a por lo nuestro”.