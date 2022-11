Nkunku sufre rotura de ligamentos y podría decir adiós a la temporada

Christopher Nkunku era uno de los jugadores a seguir para el Real Madrid en este Mundial de Qatar. El joven jugador del RB Leipzig llegaba a este torneo como una de las grandes figuras de su selección, pero este mismo martes tuvo que decir adiós por un choque con Camavinga. Ahora, cuatro días más tarde, su club ha dado a conocer una rotura del ligamento externo de su rodilla izquierda, y aunque no han querido dar plazos en su recuperación, todo hace indicar que no solo se perderá el Mundial sino también el resto de la temporada.

ℹ️ Christo Nkunku tore the LCL in his left knee whilst training with the French national team on 15th November in Paris.

It's not yet clear how long he will be out for. We will provide Christo with the best support so that he can return as soon as possible. pic.twitter.com/wNnPY0yA1k

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) November 19, 2022