Situación límite para Odriozola

Álvaro Odriozola ha entrado en una situación límite en el Real Madrid. El jugador donostiarra todavía no ha debutado esta temporada con el conjunto blanco y los que están a su alrededor no tienen claro si tendrá esa oportunidad en el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que los hombres de Carlo Ancelotti tienen que disputar en los primeros días de 2023. Por ello, su entorno intenta convencer al lateral derecho de que lo mejor que puede hacer para su carrera es abandonar el conjunto blanco y buscar un nuevo equipo donde tenga protagonismo, ya que se está arriesgando a no jugar nada si continúa en Valdebebas.

Para Carlo Ancelotti, Odriozola es el quinto lateral derecho de la plantilla. Por delante tiene a Carvajal, amo y señor del costado diestro, Lucas Vázquez y a los comodines Nacho Fernández y Antonio Rüdiger. Sin olvidarse de Vinicius Tobias, que ya puede ascender al primer equipo tras las nacionalidades de Vinicius Junior, Rodygo Goes y Eder Militao. Por lo tanto, su situación es tremendamente delicada, es el único de la plantilla que no suma ni un solo minuto y, lo peor para él, es que parece complicado que el panorama pueda cambiar.

Odriozola mantiene vivo el sueño de triunfar en el Real Madrid, pero la realidad es que está muy lejos de conseguirlo. Ancelotti ha dejado claro en esta primera parte de la temporada que no cuenta con él y lo mejor que puede hacer es buscar una salida en enero. Los que le rodean ya trabajan en esta posibilidad, aunque son conscientes de que va a ser complicado que llegue una buena oferta y saben que tienen que convencer al donostiarra de salir.

Mensaje recibido en verano

Este verano, tras hacer una buena temporada en la Fiorentina, regresó al Real Madrid con la intención de quedarse, pero Ancelotti le dejó claro su papel desde la pretemporada, cuando llegó a sacar al campo antes a Vinicius Tobias que al vasco. A pesar de esto, se decantó por seguir peleando y no fue hasta finales de agosto, con el mercado aproximándose a su cierre, cuando comenzó a aceptar una posible salida, pero la oferta no llegó.

Y es que, con Carvajal dosificando en los primeros partidos de temporada por el esguince que sufrió en Estados Unidos, no tuvo ni un solo minuto. Ancelotti puso antes a Lucas Vázquez y Rüdiger en el lateral derecho que a Odriozola. El partido ante el Celta fue un antes y un después, pero ya no había margen de maniobra para buscar una salida, algo que esperan conseguir en este mercado de enero.

Por otro lado, el Real Madrid no pondrá ningún problema para que Odriozola haga las maletas. El deseo del club es que si esta posibilidad aparece sea en forma de venta, pero, viendo la situación, aceptarían una salida en forma de cesión.