Ancelotti manda un mensaje a Odriozola

Carlo Ancelotti lanzó un mensaje muy claro a Álvaro Odriozola durante el amistoso que enfrentó en San Francisco a Real Madrid y Club América. El italiano apostó por dar entrada a Vinicius Tobias, jugador que pertenece al Castilla de Raúl, antes que poner en el césped al vasco. Un gesto con significado del entrenador madridista, que no es amigo de poner por delante a los canteranos antes que a los jugadores de la primera plantilla. Por lo tanto, el gesto que tuvo ante el conjunto mexicano se puede interpretar como una declaración de intenciones.

Ancelotti tiene perfectamente cubierto el lateral derecho y Álvaro Odriozola tiene muy complicado entrar en sus planes. Dani Carvajal es el dueño y señor del flanco diestro madridista. El de Leganés, siempre que esté sano, va a ocupar esa posición. Cuando no lo pueda hacer, su recambio será Lucas Vázquez, que se ha reconvertido en defensa con el paso de los años. Y si el gallego tampoco pudiese jugar, tanto Nacho Fernández como Antonio Rüdiger pueden desempeñar esa función sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, el vasco se queda sin sitio y Carletto le abre la puerta de salida.

Además, la idea del Real Madrid es que poco a poco Vinicius Tobias vaya teniendo protagonismo. Por el momento no puede jugar partidos oficiales con el primer equipo porque el cupo de extracomunitarios está lleno, pero se espera que en los próximos meses llegue el pasaporte de Vinicius Junior y en ese momento ya podría tener sitio en el equipo.

Odriozola regresó esta temporada al Real Madrid tras encontrar la regularidad en la Fiorentina con la intención de pelear por un puesto. No quiere más cesiones, quiere jugar en el conjunto blanco. No obstante, era plenamente consciente de que tenía que hablar con Ancelotti para saber cual era la idea que tenía el entrenador. Al italiano le agrada el donostiarra, pero la realidad es que tiene overbooking en esa posición y no hay sitio para él. Por lo tanto, una vez el equipo regrese a Madrid para seguir preparando la Supercopa de Europa y el inicio liguero ante el Almería, todas las partes comenzarán a buscar una solución en forma de salida.

Mayoral y Mariano, mismo mensaje

Ancelotti lanzó el mismo mensaje a Borja Mayoral y Mariano Díaz. Ninguno de los dos jugó ante el América y la idea del club es que salgan. El de Parla sí está por labor mientras Getafe y Celta llaman a su puerta con fuerza. Por otro lado, el catalán sólo aceptará una salida que le convenza, algo que parece complicado que llegue. Por ello, todo hace indicar que continuará un curso más en el club blanco.