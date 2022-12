Scaloni se mostró molesto por las filtraciones que apuntaron a una posible lesión de Rodrigo De Paul afirmando que «no sé si jugamos para Argentina o para para Holanda». Finalmente terminó diciendo que el futbolista no estaba al 100% para el duelo de cuartos de final.

«El entrenamiento de ayer fue a puertas cerrada, no sé cómo saben que con Rodrigo pasa algo. Es muy extraño y con esto ya saben qué quiero decir. En principio está bien, vamos a ver el entrenamiento. Ayer entrenamos a puerta cerrada y no sé de dónde salen estas informaciones», afirmó Scaloni.

Scaloni terminó dando a entender que Rodrigo no está al 100% por una sobrecarga en el isquiotibial derecho, aunque no aclaró si será titular. «Rodrigo entrenó ayer una parte, ahora veremos en el entrenamiento de esta tarde qué decisión tomo yo. En principio se entrenó, los jugadores que han jugado decidimos a veces que hagan medio entrenamiento. No me atrevería a decir si está o no está, nunca se sabe», añadió.