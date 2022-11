Robert Lewandowski anotó su primer gol en un Mundial y el jugador polaco no pudo contener sus lágrimas. A sus 34 años, disputaba su quinto partido en una Copa del Mundo y el delantero del Barcelona anotó el tanto para darle la tranquilidad a su selección y firmar los primeros tres puntos en este grupo C. De hecho, la selección polaca, a falta de lo que ocurra en el Argentina-México, es primera de grupo y con serias opciones de pasar a los octavos de final. Debutó en un Mundial en Rusia en 2018, pero no pudo ver puerta en los tres partidos de la fase de grupos.

Son más de 600 los goles que había anotado hasta el momento en su carrera, pero este sábado 26 de noviembre de 2022 quizás haya sido el más importante de su vida o el que más emoción le haya generado. En fase de grupos y ante Arabia Saudí, el ‘9’ polaco rompió a llorar mientras sus compañeros celebraban con él el gol que le daba la victoria para los suyos. En el 1-0, el ariete también fue protagonista tras darle la asistencia a su compañero Zielinski.