Kylian Mbappé es el hombre de lo que va de Mundial de Qatar 2022. El astro francés ya tiene a su selección nacional en los cuartos de final del campeonato y lo hace con una exhibición en cada partido, que llegó a su punto más alto frente a Polonia. El ’10’ de Francia anotó un doblete en octavos de final con sendos golazos que, en lo estadístico, le llevan a igualar a una leyenda como Lionel Messi, con cinco Mundiales a sus espaldas y a superar a Cristiano Ronaldo, para muchos el mejor goleador de la historia, en cuanto a tantos en la gran cita a nivel de selecciones se refiere.

Mbappé, en sólo 12 partidos repartidos en las citas de Rusia 2018 y Qatar 2022, alcanza ya los nueve goles anotados, siempre como referencia de una Francia que no sabe lo que es caer eliminada con Kylian en sus filas. Campeones hace cuatro años con cuatro goles del astro de Bondy en la edición celebrada en territorio ruso, en la presente y como estrella indiscutible del equipo, ya suma cinco, con tres potenciales rondas –cuartos de final, semifinales y final– aún por disputarse.

El objetivo principal de Mbappé no es otro que conquistar su segunda Copa del Mundo consecutiva con Francia, pero por el camino ya ha conseguido igualar y superar a dos de los considerados como mejores jugadores de la historia en cuanto a goles anotados en un Mundial. Un día después de una actuación extraordinaria de Leo Messi, una de las mejores de su carrera deportiva con la camiseta de Argentina, Kylian ha conseguido minimizar los elogios al ídolo argentino con una estadística que cae sobre una losa en la de su homólogo en la albiceleste.

Messi no ha tenido en los Mundiales un territorio afín para sumar tantos goles como acostumbra a nivel de clubes y es que Mbappé, once años menor y con tres participaciones menos en un Mundial que Messi, suma los mismos nueve tantos en su lista que los que tiene Leo en la suya. Nueve goles en 23 partidos para el argentino, los mismos, en once encuentros menos y con un título mundial más, para Kylian.

Mbappé supera a Cristiano

Con su doblete ante Polonia, Mbappé no sólo consiguió igualar a Messi en la clasificación goleadora en los Mundiales, si no que por el camino también superó al otro gran crack de la última década, un Cristiano Ronaldo que se queda con ocho goles –en 20 partidos–, aunque aún puede darle la vuelta a la tabla en esta edición, pues igual que Messi, sigue vivo en el campeonato y con opciones de llevar a su selección, Portugal, a lo más alto con su capacidad anotadora.