Guardiola se rinde a España: «Nadie juega como ellos en el Mundial»

Pep Guardiola se ha pronunciado acerca del fútbol de la selección española y de la posibilidad de que se lleven el triunfo en el Mundial de Qatar 2022. El entrenador del Manchester City se ha rendido al juego de España en la cita mundialista, señalando que «nadie juega como ellos», aunque cree que aún no se le puede considerar favorita para llevarse el título. También ha comentado la posibilidad de volver al Barça: «Si fuese imprescindible, volvería».

El técnico catalán ha sorprendido a todos al alabar a la Selección. Considera que no hay nadie que juegue mejor que el equipo de Luis Enrique y, además, ha señalado que, más que estar contento por el seleccionador, lo está porque «España juega muy, muy bien, hace mucha patxoca».

También ha sido preguntado sobre la situación del Barcelona y si se plantea volver al banquillo del Camp Nou, después de los últimos batacazos culés en Europa. Sin embargo, Pep ha reflejado que su regreso «es una mala forma de verlo». «Pep se fue y el Barça siguió ganando. No hay que pensar así. Si pensase que fuese imprescindible volvería, pero no es el caso. Son etapas y procesos y si un día tenemos que reencontrarnos, será de manera natural», ha revelado.

«Hay un desencanto por la Champions, pero si analizas los partidos te das cuenta que así es esta competición, porque en Múnich tenían que haber ganado tal como jugaron. La directiva, porque ha hecho un increíble esfuerzo por hacer una plantilla extraordinaria. Me sabe mal que no estén en Champions, pero prefiero no encontrarme con el Barça, la verdad», ha señalado.

Sobre su estancia en Manchester, Guardiola ha desvelado que estuvo a punto de dejar el equipo al término de la pasada temporada. «Había pensado en dejarlo, con mi mujer ya lo tenía bastante hablado, pero me han vuelto a enredar», ha destacado. Pese a ello, considera que «nada es comparable al Barça» puesto que se «lo han dado todo y nunca estaré lo suficientemente agradecido».